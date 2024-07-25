烏克蘭外長訪中 分析：中國意在和平調解人形象

中國外交部長王毅24日與烏克蘭外交部長庫列巴會談，指解決俄烏戰爭要回到談判桌；但他稱談判的條件和時機還不成熟；分析認為，北京希望結束戰爭，但前提是俄羅斯能接受，因此北京邀請庫列巴到訪目的僅在保持「和平調解人」形象。

中國外交部長王毅在廣州與庫列巴（DmytroKuleba）舉行會談。王毅表示，所有衝突要解決，最後都要回到談判桌前；化解爭端，要透過政治途徑實現。

王毅稱，近期烏俄雙方都不同程度發出願意談判的訊號，雖然條件和時機還不成熟，但中方支持一切有助於和平的努力，願繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用。

美國自由亞洲電台24日報導，布魯金斯研究所（Brookings Institution）表示，自戰爭開始以來，中國一直在試圖扮演討好各方的角色。北京希望結束戰爭，但前提是俄羅斯能夠接受。因此，他們對和平的興趣是真誠的，但他們不太可能願意對俄羅斯施加任何壓力。因此，這次庫列巴訪中可能沒有外界希望的那麼重要。

哈德遜研究所（Hudson Institute）國防專家柯菲（Luke Coffey）說，中國之所以邀請烏克蘭外長到訪，是希望繼續在俄烏衝突中保持其「和平調解人」的形象；中國沒有參加最近在瑞士舉行的和平峰會時，北京認爲它必須做點什麼來提醒世界，展現仍然可能在和平談判中發揮作用，阻止在烏克蘭的戰爭。

柯菲認爲，中國立場並沒有改變，這也是北京沒有參加瑞士和平峰會的原因之一，中國一再表示任何和平談判都必須包括俄羅斯和烏克蘭，但目前，俄羅斯不願與烏克蘭會面討論和平或停火問題，當前中國是關注俄羅斯的利益，邀庫列巴訪中，只是中國在試圖為這場衝突找到和平解決方案方面所扮演角色的延續。因此他認為中國（調解俄烏和談）不會成功，至少短期內不會。