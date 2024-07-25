大陸與南韓外交戰略對話 就美國大選「影響」交換意見

睽違兩年半，大陸與南韓雙方在首爾舉行了「外交部門高級別戰略對話」，除了朝鮮半島議題外，雙方還特別就美國大選對東北亞的影響交換意見，此外雙方還商定要加強經貿與人員往來。

據韓聯社25日報導，南韓外交部第一次官（副部長）金烘均和大陸外交部副部長馬朝旭於24日在首爾舉行第十次雙方外交部門高級別戰略對話，就雙邊關係、韓半島問題、地區和國際局勢等共同關切交換意見。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）甫於6月訪問北韓，創下2000年來首次，並簽署重要協議。報導指出，南韓就北韓與俄羅斯合作深表擔憂，認為北韓與俄羅斯簽署《全面戰略夥伴關係條約》，深化經濟和軍事合作，加劇朝鮮半島和地區緊張局勢。南韓呼籲大陸為半島和平穩定與無核化發揮建設性作用，建議雙方今後保持溝通，並促請大陸積極配合南韓保護「棄朝投韓」人員。

陸方就此回應稱，大陸的朝鮮半島政策沒有變化，願為解決半島問題發揮建設性作用。

值得一提的是，雙方負責對美外交工作的副局級官員當天也列席會議，雙方或還就11月的美國大選結果對東北亞局勢可能產生的影響交換意見。此外，南韓外交部長官趙兌烈當天也同馬朝旭舉行會談，雙方就雙邊關係和國際局勢等進行討論。

消息指出，戰略對話時雙方商定，今後通過「韓中經濟合作綜合檢查會議」、「韓中領事局長會議」等平台進一步加深經貿合作與人員往來。南韓還就陜西省和四川省暴雨天氣導致人員傷亡表示慰問，並祝大陸早日度過難關。

此前大陸外交部發言人林劍已宣布，馬朝旭會於7月21日至25日赴日本東京、南韓首爾分別同日本外務事務次官岡野正敬、金烘均舉行「第十六輪中日戰略對話」、「第十輪中韓外交部門高級別戰略對話」。

據共同社消息，馬朝旭22日在東京與岡野正敬舉行了戰略對話，這是2020年1月以來近4年半首次。雙方再次確認將推進「戰略互惠關係」。大陸外交部則指，雙方「就中日關係重大戰略性問題坦誠、深入交換了意見」，同意全面推進兩國戰略互惠關係，加強兩國外交部門之間的對話溝通，推進兩國各層級各領域交往合作。