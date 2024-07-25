烏克蘭外長訪中 學者：爭取西方以外更多支持

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）近日訪問中國，有中國大陸學者表示，庫列巴此行反映出烏克蘭正在爭取西方以外的更多支持。

庫列巴應中共中央政治局委員、外交部長王毅的邀請，於7月23日至26日訪問中國。

星島日報今天在報導中引述中國人民大學國際關係學院教授王義桅說，烏克蘭外長以前只在電話上或在第三方國家與中方交流，如今卻直接訪中，這很有意義。

他說，由於川普當選美國總統的呼聲較高，加上歐洲議會選舉後，西方都不願意花更多錢及無條件地支持烏克蘭，所以烏克蘭不能將希望都寄託在西方，為爭取更多支持，也要依靠中國的影響力。

報導又引述常州大學史良法學院特聘教授王黎說，庫列巴此行的象徵意義和實際影響都遠超過兩國雙邊關係。

他指出，烏克蘭外長此行與不久前中國推動巴勒斯坦各派和解的外交努力，都表明中國不僅是一個日益崛起的大國，「同樣是一個維護世界和平與正義的負責任大國」。

另據報導轉述，復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永向鳳凰網指出，美國總統拜登退選後不久，庫列巴就訪中，從時間線上可見其訪中行程決定來得非常匆忙。

他認為，這是因為烏克蘭擔心，一旦川普上台，美國將不會繼續援助烏克蘭武器，「而在這個時候，唯一能幫到烏克蘭的恐怕只有中國，因為中國始終強調各國主權、領土完整應該得到尊重」。

中國俄羅斯東歐中亞學會秘書長王曉泉也表示，烏克蘭越來越不敢完全指望美歐和北約，急需尋找新的支持力量；從烏克蘭政府的角度看，中國同時擁有巨大的世界性影響和對俄羅斯的影響力，庫列巴訪中的目標正是尋求中國幫助其擺脫困局。