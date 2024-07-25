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人類有機會移居月球？大陸科學家在月壤中發現分子水

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸科學家首次在月壤中發現了分子水，揭示了水分子和銨在月球上的真實存在形式。（圖／取自央視新聞）
大陸科學家首次在月壤中發現了分子水，揭示了水分子和銨在月球上的真實存在形式。（圖／取自央視新聞）

據央視新聞報導，月球上是否存在水，對於月球演化研究和資源開發至關重要。中國科研人員近期在嫦娥五號帶回的月球樣本中，發現了月球上一種富含水分子和銨的未知礦物晶體。這標誌著科學家首次在月壤中發現了分子水，揭示了水分子和銨在月球上的真實存在形式。

報導稱，這項研究成果近日在國際學術期刊《自然-天文學》線上發表。

央視新聞指出，大陸嫦娥五號採集的月壤樣品屬於最年輕的玄武岩，距今約20億年，是迄今為止人類採集的緯度最高的月球樣品。科研人員在嫦娥五號月壤樣品中發現，這些月球水和銨以一種水合礦物形式出現。

該礦物的分子式中含有多達六個結晶水，水分子在樣品中的質量比高達41%。通過紅外光譜等專業儀器，科研人員清晰地觀察到了源於水分子和銨的特徵，甚至還可以清晰地看到水分子中的氫。

中國科學院物理研究所副研究員金士鋒說，「我們從電腦圖中看到，嫦娥五號月壤樣品中發現的第一種富含水分子的礦物，它是一種非常透明的晶體。這個晶體是我們從大約幾千顆嫦娥五號的月壤樣品當中，通過大量的分析方法，把它篩選出來的。這樣一個含水分子的礦物之前在返回的月壤當中從來沒有發現過。」

據了解，此前國際科學界對1969年至1972年採集的阿波羅樣品的研究表明，月壤中未發現任何含水礦物。此後，月球不含水成為月球科學的基本假設，這對認識月球火山演化、月地起源等問題產生了重要影響。

報導稱，為了確保中國科學家這次研究發現的準確性，研究人員進行了嚴格的化學和氯同位素分析，發現該礦物的氯同位素組成和地球礦物顯著不同，與月球上的礦物相符，排除了地球汙染或火箭尾氣作為這種水合物的來源。

中國科學院物理研究所研究員陳小龍指出，這次發現，可以說改變了我們對月壤是否含水以及含水存在形式的認識。通過熱力學分析、計算，我們就能夠估算出最低當年月球火山噴發的時候，這裡邊有多少水、水蒸氣，對月球當年的演化會大大加深認識。

專家稱，新發現的這種水合礦物揭示了月球上水分子可能存在的一種形式——水合鹽。與易揮發的水冰不同，這種水合物在月球高緯度地區非常穩定。這意味著，即使在廣闊的月球陽光照射區，也可能存在這種穩定的水合鹽。這為未來月球資源的開發和利用提供了新的可能性。

報導表示，這次發現的水合礦物中不僅富含水分子，而且還富含銨，甚至少量鉀，如果未來在月球上能找到大量的這類水合礦物，就有望為人類開發利用月球資源提供更多可能性。

中國科學院物理研究所研究員陳小龍說，銨是一種氮肥，我們地球上用的都是這種碳酸氫銨，這些都是屬於氮肥的範疇。除此之外，還有少量的鉀，這個鉀就屬於鉀肥。這個發現就為今後人類在月球上生存和種植作物，提供了一個很大的可能性。

圖為大陸嫦娥五號帶回的月壤於2021年2月22日首次公開亮相。（新華社）
圖為大陸嫦娥五號帶回的月壤於2021年2月22日首次公開亮相。（新華社）

嫦娥五號 科學家

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