快訊

拜登宣布退選後首場公開演說：已做出自己的選擇 強調團結捍衛民主

涉勾結律師盜領獨居老人上億遺產…「中山勇警」遭羈押 颱風夜上囚車

賴總統邀童子賢、李遠哲入要職…能源政策轉彎？氣候委員會名單藏訊號

抗議陸大使演講遭拖離 哈佛生籲校長回應國會調查

中央社／ 華盛頓24日專電
中國駐美國大使謝鋒。(中國駐美國大使館網站)
中國駐美國大使謝鋒。(中國駐美國大使館網站)

台裔哈佛生吳亭樺等人4月抗議到校演講的中國駐美大使謝鋒，吳遭疑似中國學生拖離會場，她與西藏同學也遭疑似中國學生尾隨。一群學生最近遞交連署書，呼籲校長回應美國國會委員會的調查。

一群哈佛大學學生22日將一份聯合聲明遞交給哈佛大學代理校長賈柏（Alan Garber）的辦公室，呼籲哈佛大學就美國國會「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」對於中國政府跨國鎮壓學生的質疑提出說明。

這份由182個團體連署的聲明指出，哈佛大學應及時、公開、全面回應「美中戰略競爭特別委員會」提問。該委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）7月1日致函賈柏，就學生抗議事件提出13個主要問題，希望賈伯在7月26日前回應。

聲明也呼籲賈柏，承諾與學生（包括有關案件受害者）、學生組織及人權組織密集協商，查明並解決學生面臨中國政府跨國鎮壓的問題；並承諾打擊中國政府的跨國鎮壓、打擊來自中國的學生參與中國政府騷擾及恐嚇學生的行為。

謝鋒4月20日應哈佛大學甘迺迪政府學院（HarvardKennedy School）大中華學生會（Greater ChinaSociety）邀請，在「中國會議」（China Conference）開幕致詞，講題是「中國式現代化、人類命運共同體和中美關係」。

吳亭樺與來自台灣、西藏、新疆維吾爾族、香港、中國等地學生組成的「抵抗中共學生聯盟」（Coalition of Students Resisting the CCP）、「自由西藏學生會」（Students for a Free Tibet）發起抗議，呼籲中國停止迫害人權。

吳亭樺等4名學生及青年在場內輪流高舉布條、向謝鋒喊話。首先發言的吳亭樺被一名疑似中國男學生拖離現場，其餘抗議的學生被哈佛大學人員請出場。也有一名疑似中國男學生尾隨吳亭樺與一名西藏女學生，向她們問抗議者的姓名。

穆勒納爾致函賈柏指出，委員會高度關切這起事件，包括中國政府可能進行跨國鎮壓、哈佛的中國學生可能涉及騷擾、恐嚇批評中國政府的人士。

根據當天的現場影片，將吳亭樺拖離會場的男子遭網友起底是「哈佛中國學生學者聯合會」（HarvardCSSA）的共同主席鄒宏基。

穆勒納爾在信中表示，美國至少150所大學有中國學生學者聯合會（CSSA），這是由中共中央統一戰線工作部所組織、監督的團體，並獲得中國海外使館的經費補助，據信CSSA成員曾對批評中國政府的中國學生進行騷擾、恐嚇。

中共 哈佛大學 美國

延伸閱讀

曝被正國會除名原因 陳亭妃點2對手「與市長選舉絕對相關」

政壇意外！正國會落馬 議員挺陳亭妃遭除名拚出台中「當選頭」

民進黨中執委名單曝 陳亭妃搶2席有望進中常會、正國會蓋成廢票僅守3席

最新估票！新系擬增援正國會 親賴派中常會再下一城

相關新聞

陷台獨爭議...小S女兒昔吐「母語是英文」讓陸網友心碎 品牌合作飛了

藝人小S的二女兒Lily（許韶恩）外形亮麗，接獲不少品牌合作代言，但最近大陸女裝品牌「AIVEI」在重慶一購物中心的外牆...

雙城論壇陸稱支持交流 蔣萬安：續與上海溝通

雙城論壇傳出最快於八月舉辦，台北市長蔣萬安昨說，雙城論壇本來就沒有一個確定的時間，具體內容包括像論壇的主題、分論壇的議題...

習近平回信廈門航空：盼積極發揮作用促進兩岸交流合作

中共總書記習近平再度釋出涉台訊號，他在給廈門航空的回信中指出，希望廈航在「促進兩岸交流合作上積極發揮作用」。

抗議陸大使演講遭拖離 哈佛生籲校長回應國會調查

台裔哈佛生吳亭樺等人4月抗議到校演講的中國駐美大使謝鋒，吳遭疑似中國學生拖離會場，她與西藏同學也遭疑似中國學生尾隨。一群...

中國漫記／當企業要求896工作制 陸上班族努力「鬆弛」為何變更捲？

「鬆弛感」一詞在中國大陸從2022年火到2024年，《鬆弛感—成為有辦法的人》一書的馬來西亞籍作者胡漸彪認為，除了陷入「極度內捲」和「徹底躺平」兩種極端外，調和兩者的生活哲學就是「鬆弛感」。但「鬆弛感」的走紅，反映的卻可能是中國大陸緊繃的社會。近期中國大陸車用電池巨頭寧德時代的「896工作制」就是大陸上班族龐大工作壓力的具體展現。 這兩年，整個中國，三句話裡不夾個「鬆弛感」，都不會說話了。然而就在這個風潮下，許多大陸年輕人「努力」展現鬆弛感，反而讓追求鬆弛感的賽道，愈來愈捲了…

副總理丁薛祥訪俄 陸強調：願深化中俄能源合作

就在烏克蘭外長庫列巴訪華之際，大陸副總理丁薛祥則是前往莫斯科推動深化與俄羅斯的能源合作。丁薛祥表示，中方願同俄方一道，認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。