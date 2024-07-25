副總理丁薛祥訪俄 陸強調：願深化中俄能源合作

就在烏克蘭外長庫列巴訪華之際，大陸副總理丁薛祥則是前往莫斯科推動深化與俄羅斯的能源合作。丁薛祥表示，中方願同俄方一道，認真落實兩國元首重要共識，不斷提升兩國投資、能源合作水平，更好實現互利共贏、共同發展。

據新華社報導，丁薛祥廿一至廿三日訪問俄羅斯，先後與俄羅斯第一副總理曼圖羅夫共同主持中俄投資合作委員會第十一次會議，與俄羅斯副總理諾瓦克共同主持中俄能源合作委員會第廿一次會議，並出席第六屆中俄能源商務論壇開幕式。

大陸國家主席習近平向第六屆中俄能源商務論壇致賀信指出，中俄兩國能源合作日趨成熟、穩定、堅韌，為兩國人民帶來了實實在在的利益。中方願同俄方一道，持續推動能源領域互利合作，維護能源產業鏈供應鏈穩定和韌性，為推動全球能源產業更加強勁、綠色、健康發展貢獻力量。

丁薛祥表示，在兩國元首戰略引領下，中俄能源合作已形成全方位、寬領域、深層次、高水平的合作格局。他並就推動中俄能源合作提出四點建議：一、深化上中下游一體化合作，夯實能源合作可持續發展的基礎；二、優化能源合作政策環境，為能源重大項目建設和運營創造良好條件；三、積極拓展能源合作新空間，加強可再生能源和能源技術創新等領域合作，推進能源綠色低碳轉型；四、加強全球能源治理戰略協作，為世界能源市場長期健康穩定可持續發展作出更大貢獻。

丁薛祥指出，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署。中國開放的大門只會越開越大，歡迎廣大俄羅斯企業積極參與中國現代化建設，在分享中國機遇中實現更好發展。

新華社指出，會議期間，雙方共同梳理了兩國石油、天然氣、煤炭、核能、可再生能源等領域合作進展情況，就下一步合作規劃深入交換意見，達成廣泛共識。

另，據央視新聞報導，共軍○五二D型飛彈驅逐艦焦作艦廿二日抵達俄羅斯聖彼得堡，廿三日上午駛入聖彼得堡涅瓦河，準備參加預計廿八日舉行的俄羅斯海軍節閱兵式。