陷台獨爭議...小S女兒昔吐「母語是英文」讓陸網友心碎 品牌合作飛了

藝人小S的二女兒Lily（許韶恩）外形亮麗，接獲不少品牌合作代言，但最近大陸女裝品牌「AIVEI」在重慶一購物中心的外牆掛起Lily拍攝的新廣告後，卻在微博上引發群情激憤。原因是有大陸網友翻出Lily過去曾說自己的「母語是英文」的舊帳，引爆一波抵制潮，品牌方為了滅火，不僅緊撤廣告，更宣布終止與Lily的一切合作。

Lily過去在Instagram個人帳號上回應網友提問「為什麼說英文居多」時，坦言自己的英文比中文較好，並寫道：「因為『英文是母語』，在學校，家裡，跟朋友聊天也是說英文，所以習慣以英文溝通」，但她也補充寫下，自己要好好練習中文。

不料，這段有關母語的言論備受抨擊，甚至讓她陷入「台獨」爭議。在Lily為「AIVEI」拍攝的巨幅新廣告空降重慶購物中心外牆後不久，大陸網友隨即翻出這段「母語言論」，要求商場將廣告撤下。有網友批評稱，「人家的母語都是英語了上俺們這撈金」，也有網友說，「為什麼台獨家人還能進大陸市場？應該抵制」。

為此，「AIVEI」23日下午急發割席聲明，稱品牌已終止與許韶恩的一切「合作」，並對這次合作相關事宜引發輿論風波表示深表歉意，更強調「AIVEI品牌熱愛祖國，擁護國家統一和民族團結」。

「AIVEI」是欣賀股份旗下的品牌，根據鳳凰網報導，欣賀股份相關負責人回應稱，AIVEI與Lily的合作在7月21日到期，且Lily不是帶有官方頭銜的代言人，只是合作夥伴。