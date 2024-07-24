陸全國人大委員長與中美洲議會議長會談 盼堅持一中、反對台獨

去年8月，中美洲議會撤銷中華民國立法院永久觀察員資格，並由大陸全國人大取而代之，是兩岸外交競逐史上的一大事件。而大陸全國人大委員長趙樂際24日與中美洲議會議長加西亞會談時，則強調台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，「希望中美洲議會繼續堅定恪守一個中國原則，反對一切形式的台獨，支持中國政府為實現國家統一所做的努力」。

據央視新聞聯播24日晚間消息，趙樂際24日與到訪大陸的中美洲議會（PARLACEN）議長加西亞（Silvia García Polanco）會談，趙樂際表示，去年8月中美洲議會「作出歷史性決定，取消台灣地區常駐觀察員地位，接納中國全國人大成為常駐觀察員。這再次表明一個中國原則是國際社會公認準則，是人心所向，大勢所趨」。

他提到，一年來，大陸全國人大同中美洲議會交流合作扎實有效，發展勢頭良好。他指出，大陸願同中美洲議會規劃好合作方向，為雙方關係行穩致遠打牢基礎。

趙樂際強調，「台灣問題事關中國主權和領土完整是中國核心利益中的核心，希望中美洲議會繼續堅定恪守一個中國原則，反對一切形式的台獨，支持中國政府為實現國家統一所做的努力」。

加西亞則表示，中美洲地區國家加強和大陸的團結合作，有利於把握機遇，實現發展繁榮。「中美洲議會堅持一個中國原則，支持中國實現國家統一」，願學習中國發展經驗，深化同中國全國人大的交流，助力地區國家和中國在政治、經濟、文化、教育、可再生能源等領域合作，促進南南合作，共同推動世界多極化和國際關係民主化。

另據新華社消息，24日稍早，大陸全國政協主席王滬寧也在北京會見加西亞，王滬寧表示，「一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中國同中美洲議會發展關係的政治前提」。大陸願同中美洲議會共同努力，築牢政治根基，深化友好合作，推動大陸和中美洲地區關係不斷向前發展，大陸政協願為此作出積極貢獻。

加西亞表示，「中美洲議會同中方建立友好關係十分重要、完全正確，符合中美洲國家人民利益」。

大陸外交部先前已宣布，加西亞係於7月21日至27日，應趙樂際邀請訪問大陸。趙樂際今年「兩會」的報告中，則已就對涉台鬥爭的部分提到了「參與推動中美洲議會取消台灣地區『立法院』『常駐觀察員』地位接納中國全國人大為常駐觀察員」。

中美洲議會1991年正式成立，由瓜地馬拉、巴拿馬、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯和多明尼加6國組成，總部設在瓜地馬拉首都瓜地馬拉城，原本上述6國都是中華民國友邦，中華民國也於1999年加入中美洲議會成為永久觀察員，不過在近年斷交潮過後，目前整個中美洲議會成員國僅剩下瓜地馬拉仍未與北京建交。

2023年8月21日上午，中美洲議會通過尼加拉瓜黨團提出的議案，撤銷立法院永久觀察員資格，我方政府表達最嚴正的抗議，並宣布正式退出中美洲議會。目前，中華民國在中美洲地區主要參與的國際組織仍有中美洲統合體（SICA）與中美洲銀行（CABEI）。