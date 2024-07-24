快訊

被質疑未依氣象署預報停班課 台中市、彰化縣府揭內情

強颱凱米來襲 高鐵宣布明下午3點前全線停駛

凱米颱風來襲一家三口開車遇劫…天降女兒牆砸爛車 母死7歲兒命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平回信廈門航空：盼積極發揮作用促進兩岸交流合作

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共總書記習近平近日回信廈門航空，再度釋出對台訊號。圖／取自廈門航空網站
中共總書記習近平近日回信廈門航空，再度釋出對台訊號。圖／取自廈門航空網站

中共總書記習近平再度釋出涉台訊號，他在給廈門航空的回信中指出，希望廈航在「促進兩岸交流合作上積極發揮作用」。

據新華社24日晚間消息，在廈門航空有限公司成立40周年之際，習近平近日給廈航全體員工回信，「向他們表示熱烈祝賀並提出殷切希望」。他表示，自己在廈門工作時，曾參與廈航的初創，40年來一直關注著公司的成長。「如今看到白手起家的廈航實現了跨越式發展，我很欣慰」。

習近平強調，新時代新征程上，「希望你們弘揚優良傳統，堅持改革創新，增強核心競爭力，築牢安全底線，在服務經濟社會發展、促進兩岸交流合作上積極發揮作用，為推動民航業高質量發展、建設交通強國貢獻更多力量」。

消息指，近日廈航全體員工給習近平寫信，彙報公司成立40年來依靠改革創新取得的發展成績，「表達不忘初心、銳意改革，努力把公司做強做優做大，積極助力海峽兩岸融合發展的決心」。

大陸民航局旗下「中國民航報」則已先於23日晚間報導，指出1990年4月，台灣民航訪問團訪陸，第一站選擇廈航，贈予廈航的「早日直航」牌匾留存至今；2005年，廈航首次執飛兩岸春節包機，實現了雙向直飛。此外，廈航是第一批在台灣建立基地，與中華航空、復興、長榮、遠東等航空公司進行交流合作的航企。

報導指，如今廈航在大陸多個城市運營直飛台灣地區的航線，努力拓展兩岸往來通道。2023年，廈航逐步恢復廈門—高雄、福州—台北、福州—高雄、福州—桃園等多個航班，全年執飛兩岸航班2,286班，承運旅客32.2萬人次，分別恢復至疫情發生前的55%、61%。

廈航董事長、黨委書記趙東說，「在不久的將來，福州長樂機場二期和廈門翔安機場將投用，希望台灣方面儘快全面恢復大陸航點與台灣空中客運直航」。廈航將繼續貫徹落實習近平對台工作重要思想，恢復開通直飛台灣的航線。

公開資料顯示，新冠疫情後，兩岸空運直航遭逢斷崖式下滑，曾經最高的61個大陸航點，目前幾經恢復，也只有15個航點，包含北京、上海浦東、上海虹橋、成都、廈門、深圳、廣州、南京、重慶、 杭州、福州、青島、武漢、寧波與鄭州。

廈門航空總部位於福建省廈門，在習近平的回信之前，大陸文旅部副部長饒權曾在4月28日與多位國民黨立委會見時宣布將開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。

廈門 福建 習近平

延伸閱讀

中共派王滬寧率團 赴越南弔唁阮富仲

馬斯克曬名人AI時尚走秀 驚見「習近平與小熊維尼」

越共總書記逝世 習近平罕赴使館弔唁 央視播畫面再破「中風」傳言

遇刺後首造勢！川普讚習近平慰問信「文情並茂」諷裴洛西像狗咬拜登

相關新聞

習近平回信廈門航空：盼積極發揮作用促進兩岸交流合作

中共總書記習近平再度釋出涉台訊號，他在給廈門航空的回信中指出，希望廈航在「促進兩岸交流合作上積極發揮作用」。

賴清德遭國台辦批製造兩岸對抗 陸委會：對岸無權置喙

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日抨擊稱，賴清德上台以來，不斷進行「台獨」挑釁，製造兩岸敵意對抗，破壞台海和平，嚴重挑釁一中原...

陸批賴製造兩岸對抗 陸委會：賴總統就職演說已充分釋善意

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日上午在記者會上，針對陸委會主委邱垂正認為大陸脅迫台灣是兩岸關係緊張主因指出，當前台海形勢緊張...

中國指王毅會見法塔代表 是否會晤「哈瑪斯代表」成未知數

中國外交部今天發布消息，指巴勒斯坦各派系23日簽署「北京宣言」前，中國外長王毅當天在北京會見巴勒斯坦最大派系法塔組織副主...

中共三中提發展戰略威懾力量 分析：加速擴展核武

中共三中全會18日作出的「決定」提到「加快發展戰略威懾力量」。香港南華早報引述專家分析，這顯示中國加速發展核武，迫使美國...

中日互動頻繁！王毅會自民黨高層 馬朝旭在東京會日外相

近期中日高層互動頻繁，中日關係有回溫態勢，中國外交部長王毅昨與來訪的日本自民黨總務會長森山裕會談，談福島核汙水排海、台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。