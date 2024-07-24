習近平回信廈門航空：盼積極發揮作用促進兩岸交流合作

中共總書記習近平再度釋出涉台訊號，他在給廈門航空的回信中指出，希望廈航在「促進兩岸交流合作上積極發揮作用」。

據新華社24日晚間消息，在廈門航空有限公司成立40周年之際，習近平近日給廈航全體員工回信，「向他們表示熱烈祝賀並提出殷切希望」。他表示，自己在廈門工作時，曾參與廈航的初創，40年來一直關注著公司的成長。「如今看到白手起家的廈航實現了跨越式發展，我很欣慰」。

習近平強調，新時代新征程上，「希望你們弘揚優良傳統，堅持改革創新，增強核心競爭力，築牢安全底線，在服務經濟社會發展、促進兩岸交流合作上積極發揮作用，為推動民航業高質量發展、建設交通強國貢獻更多力量」。

消息指，近日廈航全體員工給習近平寫信，彙報公司成立40年來依靠改革創新取得的發展成績，「表達不忘初心、銳意改革，努力把公司做強做優做大，積極助力海峽兩岸融合發展的決心」。

大陸民航局旗下「中國民航報」則已先於23日晚間報導，指出1990年4月，台灣民航訪問團訪陸，第一站選擇廈航，贈予廈航的「早日直航」牌匾留存至今；2005年，廈航首次執飛兩岸春節包機，實現了雙向直飛。此外，廈航是第一批在台灣建立基地，與中華航空、復興、長榮、遠東等航空公司進行交流合作的航企。

報導指，如今廈航在大陸多個城市運營直飛台灣地區的航線，努力拓展兩岸往來通道。2023年，廈航逐步恢復廈門—高雄、福州—台北、福州—高雄、福州—桃園等多個航班，全年執飛兩岸航班2,286班，承運旅客32.2萬人次，分別恢復至疫情發生前的55%、61%。

廈航董事長、黨委書記趙東說，「在不久的將來，福州長樂機場二期和廈門翔安機場將投用，希望台灣方面儘快全面恢復大陸航點與台灣空中客運直航」。廈航將繼續貫徹落實習近平對台工作重要思想，恢復開通直飛台灣的航線。

公開資料顯示，新冠疫情後，兩岸空運直航遭逢斷崖式下滑，曾經最高的61個大陸航點，目前幾經恢復，也只有15個航點，包含北京、上海浦東、上海虹橋、成都、廈門、深圳、廣州、南京、重慶、 杭州、福州、青島、武漢、寧波與鄭州。

廈門航空總部位於福建省廈門，在習近平的回信之前，大陸文旅部副部長饒權曾在4月28日與多位國民黨立委會見時宣布將開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。