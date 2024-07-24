賴清德遭國台辦批製造兩岸對抗 陸委會：對岸無權置喙

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日抨擊稱，賴清德上台以來，不斷進行「台獨」挑釁，製造兩岸敵意對抗，破壞台海和平，嚴重挑釁一中原則。陸委會對此回應指，國台辦負面錯誤解讀賴總統談話，但賴總統近期談話堅定維護國家主權以及和平與穩定的台海現狀，這是台灣人民及國際社會的最大共識，對岸無權置喙。

針對朱鳳蓮上午例行記者會的發言，陸委會下午發出新聞稿回覆指，中華民國是主權國家，賴總統近期談話，強調保障自由人權、深化台灣民主憲政體制，堅定維護國家主權以及和平與穩定的台海現狀，這是台灣人民及國際社會的最大共識，對岸無權置喙，更應放棄以武力恫嚇和經濟脅迫等方式，逼迫台灣人民接受其政治主張。

陸委會續指，我政府已多次表明，中共片面設置所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間，台灣主流民意早已堅定拒絕。

陸委會說，賴總統就職演說已經闡明，政府延續「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，並呼籲兩岸恢復對等、健康有序之交流，已充分釋出善意。

此外，陸委會強調，維護台海現狀與確保兩岸關係的和平穩定是雙方共同的責任，敏感的政治性議題短期雖然難解，但攸關兩岸人民福祉的事務性議題，均不應設置任何前提，以造福兩岸人民為目的進行協商與交流。

陸委會呼籲，陸方尊重兩岸現實、面對台灣主流民意，務實推動良性的交流對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環。我政府也持續關注我國人赴陸港澳之人身安全風險，採取必要合理的保護措施與提醒職責。

稍早之前，朱鳳蓮於記者會上表示，相關言論完全是罔顧事實、顛倒黑白。她稱，陸方始終尊重、關愛、造福台灣同胞，始終致力於維護台海地區和平穩定。當前台海形勢緊張動蕩的根源，在於民進黨當局拒不承認體現一中原則的「九二共識」，頑固堅持「台獨」立場。

朱鳳蓮再指，賴清德上台以來，不斷進行「台獨」挑釁，製造兩岸敵意對抗，破壞台海和平，損害同胞福祉，嚴重挑釁一中原則。對此，陸方「堅決反對，必須反制，必須懲戒」。

朱鳳蓮說，奉勸賴清德當局順應民意，認清形勢，放棄「抗中拒統」、「倚外謀獨」的幻想。任何挑釁一中原則、分裂國家的行徑，都必將失敗。任何阻撓兩岸同胞交流合作、製造兩岸對立對抗的圖謀，都必將落空。