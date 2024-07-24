中國指王毅會見法塔代表 是否會晤「哈瑪斯代表」成未知數

中國外交部今天發布消息，指巴勒斯坦各派系23日簽署「北京宣言」前，中國外長王毅當天在北京會見巴勒斯坦最大派系法塔組織副主席艾勞爾。但中國外交部截至目前尚未說明，王毅是否會見控制加薩的巴勒斯坦另一大派系哈瑪斯代表。

根據發布內容，王毅首先向代表法塔組織（Fatah）赴北京的艾勞爾（Mahmud al-Aloul）說，不管國際風雨雲如何變幻，中方始終堅定支持巴勒斯坦人民「正義事業」。

王毅提到，加薩（Gaza Strip）衝突造成巨大人道主義災難，國際社會再度聚焦巴勒斯坦問題。解決這一歷史不公，必須堅持「巴人所有、巴人主導、巴人治巴」。

他說，當務之急是從全體巴勒斯坦人民根本利益出發，抓住機遇，求同存異，促成各派大團結、大和解，形成更一致立場，明確共同努力目標，為推動加薩永久停火、實現獨立建國、落實「兩國方案」創造必要條件。

根據發布內容，艾勞爾向王毅說，他衷心感謝中方為促進巴勒斯坦各派內部和解付出的努力，巴方永遠不會忘記中國在數十年歲月裡「始終如一的堅定幫助」。

艾勞爾又說，中國是巴勒斯坦人民的「真正朋友和兄弟」，「中方堅持不懈的支持，使我們感到並不孤單」。法塔組織將盡最大努力促進內部各派和解團結，為徹底解決巴勒斯坦問題做出貢獻。

中國斡旋巴勒斯坦各派系簽署「北京宣言」，被視為中國意圖介入中東問題的最新動作，各界反應分歧。

以色列外長卡茲（Yisrael Katz）在社群平台X公開表示，哈瑪斯（Hamas）與法塔在中國簽署戰後共同控制加薩的協議，阿巴斯（Mahmud Abbas，法塔組織兼巴勒斯坦自治政府主席）不拒絕恐怖主義，反而「擁抱哈瑪斯殺人犯和強暴犯，露出他的真面目」，「這份協議在現實情況下不會成真」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）則對此表示，美國已認定哈瑪斯為恐怖組織，並認為哈瑪斯不應參與加薩的戰後治理。美國並已明確表示，希望看到巴勒斯坦權力機構在約旦河西岸管理一個統一的加薩。但「不支持哈瑪斯發揮任何作用」。

米勒並強調，美國認為，與這一宣言（北京宣言）有關的任何事項，都不應以任何方式影響正在進行的（加薩）停火談判。