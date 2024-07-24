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中共三中提發展戰略威懾力量 分析：加速擴展核武

中央社／ 台北24日電
圖為解放軍火箭軍戰略核武東風5B導彈。（新華社資料照片）
圖為解放軍火箭軍戰略核武東風5B導彈。（新華社資料照片）

中共三中全會18日作出的「決定」提到「加快發展戰略威懾力量」。香港南華早報引述專家分析，這顯示中國加速發展核武，迫使美國接受崛起中國，並尊重其核心利益。

中共20屆三中全會18日在北京落幕，全會審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」全文。

「決定」的第55項內容「深化聯合作戰體系改革」，當中提到「構建新型軍兵種結構布局，加快發展戰略威懾力量，大力發展新域新質作戰力量，統籌加強傳統作戰力量建設。優化武警部隊力量編成」。

「決定」明確提出，到2029年中共建政80週年時，完成決定中提出的改革任務。

報導表示，「決定」中提到的「加快發展戰略威懾力量」，一般是指核武。

中國近年積極發展核武，2021年中共總書記習近平首次提到，要「打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系」；2022年的中共20大報告再次提到要「打造強大戰略威懾力量體系」。

卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment forInternational Peace）核政策項目高級研究員趙通（Zhao Tong）表示，三中全會的「決定」全文再次用到這些措辭，表明中國繼續優先發展核武和非核的戰略能力。

他表示，未來幾年，中國核武系統的品質和數量很可能會繼續快速改善，包括核彈頭及其運載系統，如飛彈、運載火箭、發射井和戰略潛艦。

趙通又表示，中國發展核武及整體軍事現代化的目的，是要重塑美國對權力平衡的看法，迫使華盛頓接受崛起的中國，並尊重其核心利益。

他又指，中國不想限制其核武和其他軍事能力。

報導表示，美國五角大樓估計，2023年中國有超過500枚可用於作戰的核彈頭，並預計到2030年將增加到超過1000枚，但仍遠遠落後於美國及俄羅斯。

俄羅斯是現在世界上擁有最多核武的國家，根據美國倡議組織武器管制協會（Arms ControlAssociation），俄羅斯核彈頭儲備量超過4300枚，而美國則有超過3700枚；而俄美部署的彈頭分別超過1500枚和1400枚。

中國軍事專家宋忠平表示，對中國來說，增加核彈頭及核武器的數量非常重要，因為目前中國的核武遠少過美國及俄羅斯，中國並需要改善核武的品質來追上這兩個國家。

他聲稱，「烏克蘭的衝突」向國際社會顯示，美國由於擔心俄羅斯的核武而沒有干預。「雖然美國有意干預（台灣），但一旦中國擁有能夠對美國進行報復的強大核武器，美國就無可避免地會克制自己」。

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