快訊

新北三峽五寮里長外出救災遭挖土機壓頸 送醫搶救中

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

大進滿88號被查扣 國台辦：正依法依規處置

中央社／ 北京24日電

兩岸今年以來海上事件多，對於台灣漁船「大進滿88號」及早前金門胡姓釣客等事例，國台辦發言人朱鳳蓮今天表示正依法依規處置中。

中國國務院台灣事務辦公室24日舉行例行記者會，台媒提問大進滿88號被查扣事件的情況，以及金門胡姓釣客何時可返台的問題。

朱鳳蓮回答時表示，福建海警2日依法查扣涉嫌非法捕撈的台灣「大進滿88號」漁船。有關部門正在依法依規處置，同時依法保障相關船員的合法權益。

朱鳳蓮並指出，目前正處於伏季休漁期，福建海警部門展開正常執法行動，目的在於維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。

對於胡姓釣客的問題，朱鳳蓮也表示有關部門正在處理，會依法依規予以處置。

此外，兩岸原定今天上午在金門討論大陸漁船2月於金門海域翻船事件後續事宜，但因凱米颱風延期。對此，朱鳳蓮回應媒體時表示，「希望就此保持溝通，妥善解決相關事宜」。

兩岸今年以來頻傳海上事件，2月14日下午，一艘中國大陸無船名、無註冊快艇駛入金門附近限制水域捕魚，遇海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊查稽，陸船拒檢後逃逸，追緝期間2船相撞，4名船員落海，其中2人送醫後不治。事故發生後，遇難漁民家屬與協商代表前往金門協商，歷經多次閉門會議仍無果。

金門胡姓、吳姓釣客3月出海釣魚遭遇大霧失聯，中國海警隨後尋獲2人，吳男已送回金門，但胡男因現役軍職身分而滯留至今。

「大進滿88號」則於本月2日遭中國海警船查扣，目前人船留置晉江市的圍頭港進行調查。據中國大陸相關部門通報，「大進滿88號」涉嫌「非法捕撈」，違反「伏季休漁」規定，在「底拖網禁漁區線」內違規拖網作業。

朱鳳蓮 海巡署 金門

延伸閱讀

陸生來台讀碩博士創新低 國台辦：勸民進黨撤政治藩籬

陸懲「獨」引外企擔憂 國台辦：中國式現代化前景光明

賴清德全代會閩南語致詞 國台辦朱鳳蓮「閩客語雙聲道」回應

金門翻船案研議因颱風延期 國台辦：望就此保持溝通

相關新聞

俄烏衝突後首訪中...烏外長抵北京 喊話：盼盡快結束戰爭

應大陸外交部長王毅邀請，烏克蘭外交部長庫列巴23日至26日在大陸進行訪問。落地大陸後，庫列巴23日在社交媒體上發布影片說...

中日互動頻繁！王毅會自民黨高層 馬朝旭在東京會日外相

近期中日高層互動頻繁，中日關係有回溫態勢，中國外交部長王毅昨與來訪的日本自民黨總務會長森山裕會談，談福島核汙水排海、台灣...

烏克蘭外長突訪中 中學者：有2原因

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）23日抵達北京，展開對中國的首次訪問，他行前表示，基輔與北京直接對話非...

川普要台交保護費 國台辦：美奉行美國利益優先 「台灣也不例外」

國台辦發言人朱鳳蓮上午在國台辦例行記者會上，就美國總統候選人川普表示台灣如需要美國保護就應該付費的說法表示，島內民眾看得...

兩岸觀光開放未解 李孟諺曝對岸緊縮可能是因「景氣」

組團赴陸的「禁團令」未解，立法院會16日決議要求解除組團赴陸觀光限制。交通部長李孟諺接受Yahoo《齊有此理》專訪表示，...

陸船翻覆有解…蕭旭岑：陸方務實 避不認一中仍有官方對話

兩岸原定今天上午在金門討論2月14日金廈海域翻船事件的後續事宜，但因凱米颱風來襲確定延後。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。