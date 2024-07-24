大進滿88號被查扣 國台辦：正依法依規處置

兩岸今年以來海上事件多，對於台灣漁船「大進滿88號」及早前金門胡姓釣客等事例，國台辦發言人朱鳳蓮今天表示正依法依規處置中。

中國國務院台灣事務辦公室24日舉行例行記者會，台媒提問大進滿88號被查扣事件的情況，以及金門胡姓釣客何時可返台的問題。

朱鳳蓮回答時表示，福建海警2日依法查扣涉嫌非法捕撈的台灣「大進滿88號」漁船。有關部門正在依法依規處置，同時依法保障相關船員的合法權益。

朱鳳蓮並指出，目前正處於伏季休漁期，福建海警部門展開正常執法行動，目的在於維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。

對於胡姓釣客的問題，朱鳳蓮也表示有關部門正在處理，會依法依規予以處置。

此外，兩岸原定今天上午在金門討論大陸漁船2月於金門海域翻船事件後續事宜，但因凱米颱風延期。對此，朱鳳蓮回應媒體時表示，「希望就此保持溝通，妥善解決相關事宜」。

兩岸今年以來頻傳海上事件，2月14日下午，一艘中國大陸無船名、無註冊快艇駛入金門附近限制水域捕魚，遇海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊查稽，陸船拒檢後逃逸，追緝期間2船相撞，4名船員落海，其中2人送醫後不治。事故發生後，遇難漁民家屬與協商代表前往金門協商，歷經多次閉門會議仍無果。

金門胡姓、吳姓釣客3月出海釣魚遭遇大霧失聯，中國海警隨後尋獲2人，吳男已送回金門，但胡男因現役軍職身分而滯留至今。

「大進滿88號」則於本月2日遭中國海警船查扣，目前人船留置晉江市的圍頭港進行調查。據中國大陸相關部門通報，「大進滿88號」涉嫌「非法捕撈」，違反「伏季休漁」規定，在「底拖網禁漁區線」內違規拖網作業。