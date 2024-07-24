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謝鋒：中美關係處止跌企穩關鍵階段 挑戰不容低估

中央社／ 台北24日電

美國總統大選逐漸進入白熱化階段，中美關係議題也備受矚目；中國駐美國大使謝鋒22日在一場演說上表示，過去幾年中美關係的波折歷程凸顯對話比對抗好，目前處於止跌企穩的關鍵階段，進展來之不易，挑戰不容低估。

據中國駐美國大使館網站，謝鋒22日在「中國新時代深化改革的世界機遇」全球對話會美國專場上進行主旨演講。

謝鋒表示，百舸爭流，關鍵在於辦好自己的事，栽贓甩鍋、競爭對抗解決不了自身的問題和世界的挑戰。過去幾年中美關係的波折歷程顯示，「對話比對抗好、合作比脫鉤好、穩定比折騰好」。

他提到，中美關係正處於止跌企穩的關鍵階段，進展來之不易，挑戰不容低估。為兩國民眾福祉和世界前途命運計，中美應當彼此成就、攜手共進，依照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美關係沿著穩定、健康、可持續的軌道向前發展。

此外，中共三中全會甫閉幕，謝鋒稱這次會議釋放出三重明確訊號，包括進一步全面深化改革將更加系統集成、中國特色社會主義制度將更加成熟完善、中國式現代化的前景將更加廣闊光明。

他稱，三中全會再次闡明，將穩步擴大制度型開放，主動對接國際高標準經貿規則；進一步放寬市場准入，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，擴大服務業開放，推動電信、網路、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放；切實保障外企合法權益，保障外企在政府採購等方面國民待遇，建設更高水準開放型經濟新體制。

大使館 美國

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