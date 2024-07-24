川普要台交保護費 國台辦：美奉行美國利益優先 「台灣也不例外」

國台辦發言人朱鳳蓮上午在國台辦例行記者會上，就美國總統候選人川普表示台灣如需要美國保護就應該付費的說法表示，島內民眾看得很清楚，美國永遠奉行所謂「美國利益優先」，台灣不會成為例外。

港媒鳳凰衛視在記者會上提問，對於美國總統候選人川普團隊最近多次談到台灣議題。川普稱台灣要給美國付「保護費」，另外也有參謀人員談到要求台灣將軍費提高到生產總值的5%等等，問國台辦對此有何評論？

朱鳳蓮即表示，美國永遠奉行美國利益優先，台灣不要成為例外。她說，民進黨當局甘當「棋子」，頑固「倚美謀獨」，無原則、無底線貼靠迎合外部勢力，在賣台、害台的邪路上一條道走到黑，「棋子」最終只會變成「棄子」，將台灣推入險境，給台灣同胞帶來深重禍害。

另對於「美國在台協會」新任處長谷立言日前與賴清德總統會面，提及美國「一中政策」。但「一中」兩個字卻在新聞稿中被「消音」，朱鳳蓮則表示，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。民進黨當局這種自欺欺人的做法非常可笑，充分暴露出其「鴕鳥心態」。

此外，美國學者葛來儀日前發文稱，建議美國政府鼓勵兩岸建立可靠的「秘密溝通管道」，以避免誤判。陸委會稱，「兩岸溝通協商機制已非常完整，兩岸要不要溝通，都在大陸一念之間」。

朱鳳蓮回應表示，眾所周知，「九二共識」是兩岸溝通對話、協商談判的政治基礎。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場、拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，是造成兩岸制度化溝通協商停擺的根本原因和癥結所在。只要承認一個中國原則，回到「九二共識」政治基礎上來，兩岸對話交往便不存在障礙。

她表示，需要指出的是，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是兩岸中國人自己的事，不容人置喙。