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陸生來台讀碩博士創新低 國台辦：勸民進黨撤政治藩籬

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
新冠疫情後，陸生來台數量持續降低。圖為桃園機場旅客。(報系資料照)
新冠疫情後，陸生來台數量持續降低。圖為桃園機場旅客。(報系資料照)

2024學年陸生赴台就讀碩博士班正式分發日前放榜，共34校錄取174名，創台灣招收學位陸生14年來最低，招生達成率僅11.6%。大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，奉勸民進黨當局，盡快撤除政治藩籬，實際保障在台陸生權益，大陸學生才可能恢復赴台就讀意願，島內高校（指台灣大專院校）才會有更好的發展。

對於陸生赴台就讀碩博士班數量創新低，朱鳳蓮24日在記者會上回應說，有兩個情況希望大家能夠了解。

她說，第一個情況，我們（大陸）一直致力於為在大陸高校就讀的台灣學生提供與大陸學生同等待遇，在就醫、實習、就業等方面提供支持和保障，還設立了獎學金；第二個情況，大家都看到民進黨當局對兩岸交流和大陸學生赴台就讀人為設限，對在台陸生設置諸多不公平對待。

因此，朱鳳蓮說，奉勸民進黨當局，盡快撤除政治藩籬，實際保障在台陸生權益，大陸學生才可能恢復赴台就讀意願，島內高校才會有更好的發展。

事實上，總統賴清德520就職演說曾提到，兩岸對話交流，可從重啟陸生來台開始。當時，陸委會曾表態，呼籲大陸重啟學位生來台就學，將會同教育部積極推動招生準備，並持續提升陸生在台學習與生活友善環境。

由於新冠疫情爆發後，自2020年4月9日起，陸方公告暫時停止大陸地區的陸生來台就讀，僅限在台應屆陸生可依其意願選擇在台繼續升讀碩博，因此，今年陸生赴台就讀碩博士班仍僅在台陸生報名，是數量持續創低的主要原因。

朱鳳蓮 民進黨 賴清德 陸生 高校

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