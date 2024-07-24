兩岸觀光 國台辦再喊話：民進黨遲遲不解除禁團令

兩岸觀光開放遲未有進展，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日再次喊話，民進黨遲遲不解除「禁團令」，是在粗暴剝奪台灣民眾的正當權益，嚴重侵害台灣旅遊業界的利益。希望民進黨當局順應民意，以實際行動推動恢復包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作。

立法院日前表決通過，「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」的決議，陸委會主委邱垂正則表示，截至目前為止，台灣民眾赴陸的風險仍然很明顯。

對此，朱鳳蓮24日在記者會上說，「島內民意代表機構」通過解除「禁團令」相關決議，符合廣大台灣同胞及台灣旅遊業界的熱切期盼，民進黨遲遲不解除「禁團令」，是在粗暴剝奪台灣民眾的正當權益，嚴重侵害台灣旅遊業界的利益。

朱鳳蓮說，希望民進黨當局順應民意，以實際行動推動恢復包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作。

對於陸方4月曾宣布，平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊，陸委會則表示，兩者應單獨考慮，且不接受「交換條件」。朱鳳蓮強調，平潭至台灣海上客運直航航線是往來兩岸的重要交通方式，2011年11月投入營運至2020年2月停航，累計運送旅客99.4萬人次，其中台胞44.3萬人次。

朱鳳蓮說，平潭至台中海上航程僅需2至2.5小時，至台北約2.5至3小時，可實現「一日工作生活圈」。盡快恢復平潭至台灣海上客運直航航線，將極大方便福建居民到台灣旅遊，同時便利台灣民眾來福建交流，將為恢復福建居民赴台團體遊創造必要條件，這是回應兩岸民眾需求、便利兩岸民眾往來的利多措施。

朱鳳蓮也就日前台北夏季旅展舉辦表示，大陸有12個省分旅遊業界代表155人參加，台灣民眾在大陸展區觀賞表演、參與互動、品嚐美食，深入了解大陸旅遊業態發展新樣貌，許多民眾特別是「首來族」民眾表示希望盡快有機會到大陸旅遊觀光。她說，大陸熱忱歡迎廣大台灣同胞多來大陸走走看看，將持續為台灣民眾來大陸旅遊創造更好條件，提供更好服務。

朱鳳蓮還在記會上提到，大陸先後宣布恢復接待台灣居民來大陸團隊遊、宣布大陸居民赴台旅遊相關安排，善意回應了台灣民眾和旅遊業界的期待。