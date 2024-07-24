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華爾街日報解僱香港記協新主席 母公司工會要求復職
據報導，美國華爾街日報（Wall Street Journal）母公司道瓊公司的工會近日發起聯署，要求華爾街日報讓香港記者鄭嘉如復職。
鄭嘉如6月22日當選香港記者協會主席，其後遭華爾街日報解僱。鄭嘉如事後向媒體說，公司以「重組架構」為由辭退她，而此前其上司曾要求她退出記協主席選舉，並指其職位與記協工作無法共存。
明報今天在報導中表示，道瓊公司工會TheIndependent Association of Publishers' Employees（IAPE）發起聯署，呼籲華爾街日報讓鄭嘉如復職，並就管理層解僱她的決定提供完整解釋。
據報導，IAPE向華爾街日報主編塔克（Emma Tucker）發出聯署信，表示鄭嘉如稱對方以「重組」為由辭退她，她卻認為與記協主席一職有關，若鄭嘉如所言屬實，該等行為並不合理。
IAPE指出，在美國和加拿大，歧視或解僱支持工會的員工屬違法，並強調IAPE及所屬的News Guild-CWA工會都會支持鄭嘉如。
IAPE認為，華爾街日報應為新聞自由而戰及支持記者。
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