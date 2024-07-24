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賴清德全代會閩南語致詞 國台辦朱鳳蓮「閩客語雙聲道」回應

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮是廣東人，她今天在記者會上，用閩南語、客家語回應有關總統賴清德在全代會上閩南語致詞，以及教育部擬推閩南語語言能力認證考試改名的議題。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮是廣東人，她今天在記者會上，用閩南語、客家語回應有關總統賴清德在全代會上閩南語致詞，以及教育部擬推閩南語語言能力認證考試改名的議題。記者陳政錄／攝影

對於身兼民進黨主席的總統賴清德，日前在全代會上致詞全程使用閩南語，和我教育部擬將「閩南語語言能力認證考試」更名為「台灣台語語言能力認證考試」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行記者會上抨擊，這是搞「去中國化」的又一出鬧劇，她還用閩南語、客家語「雙聲道」回應強調，這些都是從大陸傳到台灣。

朱鳳蓮24日主持大陸國台辦「例行新聞發布會」，對於陸媒提問上述有關賴清德用閩南語致詞，和我教育部近日配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準第二條，擬將「閩南語語言能力認證考試」更名為「台灣台語語言能力認證考試」，做出上述回應。

朱鳳蓮說，台灣鄉親講的閩南語、客家話，和福建、廣東鄉親講的閩南語、客家話是一樣的，是漢語在長期歷史中形成的地域性分支或變體，由福建、廣東地區先民帶到台灣地區。

接著，她用「閩南語」說，「台語就是閩南語，古時自福建傳到台灣，兩邊都聽得懂」；再用「客家語」說，「台灣鄉親講的客家話，是從廣東傳到台灣，兩邊講的客家話是一樣的，都聽得懂。」

朱鳳蓮最後表示，民進黨當局企圖在方言名稱上做政治文章，完全是自欺欺人。無論他們怎麼折騰，都磨滅不了台灣社會的中華文化印記，淡化不了台灣同胞的中華民族意識。

在此之前，大陸國台辦也曾於22日深夜，發布發言人陳斌華答記者問，就賴清德在民進黨全代會上，以閩南語致詞，提到要建立台灣主體性的國家認同等做出回應。當時，陳斌華抨擊，賴清德公然鼓譟建立所謂「台灣主體性的國家認同」，再次暴露了其頑固堅持「台獨」立場、實施「台獨」分裂活動的本來面目。

這並非朱鳳蓮首次講閩南語、客家語，籍貫廣東梅州的她，於2019年上任國台辦新聞局副局長、發言人，就曾於同年11月底在國台辦記者會首次亮相時，用閩南語、客家語向「台灣鄉親」問好，表示自己是「廣東客家人」；另，曾長期擔任新華社駐台記者，籍貫福建漳州詔安的陳斌華，也於去年上任國台辦新聞局長、發言人後，多次在記者會上穿插使用閩南語。

國台辦 客家話 朱鳳蓮 賴清德 閩南語

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