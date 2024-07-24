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雙城論壇最快8月辦 上海派誰來？蔣萬安：都有持續溝通

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右二）上午前往災害應變中心，進行凱米颱風(GAEMI)第2次工作會報。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右二）上午前往災害應變中心，進行凱米颱風(GAEMI)第2次工作會報。記者曾學仁／攝影

台北上海雙城論壇何時登場，受到兩岸關係愈加緊張，目前台北市、上海市政府共識為最快8月舉辦雙城論壇，但確切時間未敲定。台北市長蔣萬安今天受訪表示，目前雙城論壇籌辦，包括像論壇主題、分論壇的議題，都有持續跟上海溝通，這個部分只要確定就會跟大家來報告。

據了解，今年台北上海雙城論壇，雙方已確定今年台北上海雙城論壇主題為「新脈動、新未來」，規畫友善交通、河川治理、文化觀光3個分論壇；並簽署智慧醫療、與野生動物交流兩項MOU合作備忘錄。不過因受兩岸氛圍緊張、大環境影響，今年舉辦時間、還有對岸會派誰出席今年雙城論壇，目前都尚未敲定。

台北市長蔣萬安今天上午主持颱風災害應變會議會後受訪，被問及雙城論壇的籌辦進度，蔣表示，雙城論壇本來就沒有一個確定的時間，包括像論壇的主題、分論壇的議題都持續在跟上海溝通，這個部分只要確定就會跟大家來報告。

上海 蔣萬安 雙城論壇

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