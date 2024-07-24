中共派王滬寧率團 赴越南弔唁阮富仲

中共政治局常委、全國政協主席王滬寧將作為中共總書記習近平特別代表，於7月25日至26日率中共代表團赴越南河內參加越共總書記阮富仲逝世的弔唁活動。

據中國官媒新華社報導，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明今天宣布上述消息。

阮富仲19日下午1時38分病逝於108中央軍隊醫院，享壽80歲。

習近平20日到越南駐北京大使館弔唁阮富仲逝世。

習近平說，阮富仲是堅定的馬克思主義者，是越南共產黨和越南人民的偉大領導者，把畢生精力獻給了越南黨和國家，獻給了越南人民，獻給了越南社會主義事業，深受越南全黨全軍全國人民擁護和愛戴。10多年來，他和阮富仲交往密切，結下了深厚的同志情。具有里程碑意義的是，去年他們一道宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體。

他說，「阮富仲同志的逝世使我們失去了一位中越關係推動者和社會主義事業同行者，令我們非常悲痛」。