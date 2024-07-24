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美大選前中日重啟戰略對話 中方強調妥處分歧

中央社／ 台北24日電

中日睽違4年半重啟戰略對話，近日中國外交部副部長馬朝旭在東京與日本外務事務次官岡野正敬會面，中方強調擴大合作，妥處分歧；日媒指中國亟欲在美國總統大選前強化對日關係，擔憂日本可能跟隨美國採取強硬姿態。

日本共同社23日報導，日本外相上川陽子23日在外務省與馬朝旭會談，為構築建設性且穩定的日中關係，上川表示期待今後繼續在廣泛領域深化多層次對話。

另馬朝旭22日在東京與岡野正敬舉行了戰略對話，這是自2020年1月以來近4年半首次。雙方再次確認將推進戰略互惠關係。

另根據中國外交部官網訊息，雙方就中日關係重大戰略性問題坦誠、深入交換了意見，一致同意積極落實中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄在舊金山會晤達成的重要共識，相向而行，擴大合作，妥處分歧。

中國外交部指，中日將全面推進兩國戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。雙方同意加強兩國外交部門之間的對話溝通，推進兩國各層級各領域交往合作。

另馬朝旭還與日中友好七團體負責人進行了交流互動。

據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，中國亟欲在美國11月總統大選前加強對日關係，擔憂美國若進一步採取強硬姿態面對中國，日本恐跟進美國腳步。

日經亞洲進一步說明這次會談討論議題，指岡野正敬和馬朝旭論及東海、南海局勢發展、烏克蘭等議題之外，也提及日本排放福島第一核電廠的「核處理水」入海和中國拘留日本公民的案件。

日本 美國

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