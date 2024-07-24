烏克蘭外長訪中 專家：北京盤算擺脫被制裁困境

俄羅斯侵略烏克蘭以來，烏克蘭外長庫列巴正首次訪問中國；專家指出，北京可能利用烏克蘭欲召集第2次和平峰會的契機，擺脫加深被制裁的困境。

中國外交部發言人毛寧22日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，庫列巴（Dmytro Kuleba）將於7月23日至26日訪中。中國官媒環球網24日引述中國專家指出，庫列巴抵達中國，此行目標是尋求中國助烏擺脫困局。

德國之聲23日報導，先前，烏克蘭外交部發布的一份聲明稱，此次庫列巴訪中的主要議題包括尋求結束俄羅斯侵略戰爭的途徑，以及在實現穩定和公正和平的問題上，中國可能扮演的角色。

庫列巴23日在北京表示，要避免在和平方案之間產生競爭。基輔與北京之間直接對話非常重要。

2023年2月中國提出結束俄烏戰爭12點計劃。今年5月，中國與巴西達成「中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識」，簡稱「六點共識」。

中國宣傳烏克蘭尋求協助，但西方專家認為中方另有盤算。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）對法新社表示，基輔可能會尋求說服中國參與第2次和平峰會。他說：「北京甚至可以要求一個價碼，即便只是派遣特使李輝」。

陳寒士指出，北京本周可能會試圖利用烏克蘭召集第2次和平峰會的契機，擺脫自身正在加深被制裁的困境。

另吉林大學助理教授杜本（Bjorn Alexander Duben）認為，毫無疑問，中國正在持續支持俄羅斯，但有跡象表明，北京越來越擔心支持莫斯科所造成的外交、政治和經濟成本。

俄烏戰爭自2022年爆發以來，中國為受到西方制裁的俄羅斯提供了支撐經濟生命線。最近數月以來，中俄之間的經濟夥伴關係被置於聚光燈之下，受到西方的密切注視。

華盛頓誓言打擊幫助莫斯科進行各種銀行轉帳的金融機構，此外，美國和歐洲指責中國出售維持俄羅斯軍事生產所需的零件和設備，即所謂軍民兩用的物資。

近期部分國家已針對援俄中國企業實施制裁。美國6月大幅擴大對俄羅斯的制裁，包括針對向俄國出售半導體的中國公司；英國政府也宣布新一輪對俄制裁名單，其中包括5家中國和香港企業。

另日本內閣官房長官林芳正6月表示，日本政府在內閣會議上決定，針對俄羅斯進攻烏克蘭問題，將參與迴避對俄制裁的中國等5個國家共11個團體列為資產凍結或出口禁止的對象。