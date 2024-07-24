倡議五核國締互不先使用核武條約 中國代表促美停止亞太部署中導

據新華社，7月22日，《不擴散核武條約》第十一次審議大會第二次籌備會在瑞士日內瓦開幕。外交部軍控司司長孫曉波在一般性辯論發言。中國代表指出，為實際減少戰略風險，中國倡議五核國談判締結「互不先使用核武條約」或發表相關政治聲明。中方已就此提出條約草案要素建議，強調締約國承諾在任何時間、任何情況下不對其他締約國首先使用核武。中方同時呼籲各方支持裁軍談判會議談判一項向無核武國家提供「消極安全保證」的國際法律文件。

作為中國代表，孫曉波表示，國際安全情勢發生深刻變化，人類社會面臨和平或戰爭、團結或對抗的歷史抉擇。各方應建立正確安全觀，追求共同安全。追求絕對安全，漠視別國合理安全關切，甚至不惜以損害別國安全為代價，只會造成多輸安全困境。

他呼籲，國際社會應維護「兩超優先」的核裁軍共識，不走彎路、歧路。兩個擁有最大核武庫的國家應實際履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減核武庫，為其他核武國家加入核裁軍進程創造條件。要求核子政策、核武力量、安全環境差異巨大的國家承擔同等核裁軍義務，既不公平、也不合理，不可能行得通。

他說，中方敦促美國摒棄「核共享」和「延伸威懾」安排，撤回在境外部署的核武器，放棄發展部署全球反導系統，立即停止在亞太地區部署陸基中導。

中國代表指出，美英澳核潛艦合作涉及大量武器級高濃縮鈾轉讓，構成嚴重核子擴散風險。全面協議是解決伊朗核子問題的正確有效途徑，應恢復全面協議的完整、有效執行。各方應依照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，推動朝鮮半島問題政治解決進程。

中國代表強調，促進和平利用核能事業，應堅決反對泛化國家安全概念，將出口控制當作「脫鉤斷鏈」的政治工具，對核能國際合作施加不必要限制。中方反對福島核污染水排海，呼籲日方配合建立週邊鄰國等利害關係人實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排。

中國代表強調，中國發展核武是在特殊的歷史時期為應對核威脅、打破核壟斷、防止核戰被迫做出的選擇。中國一貫主張全面禁止和徹底銷毀核武器，承諾在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器，無條件不對無核武國家和無核武區使用核武。中國奉行自衛防禦核戰略，始終把自身核武力量維持在國家安全需求的最低水平，無意與任何國家進行軍備競賽。 60年來，中國的核子政策維持高度的穩定性、連續性和可預見性，是最具有實際意義的透明。這是中國對國際核裁軍與核武不擴散事業的重要貢獻。

而會議期間，孫曉波接受媒體採訪時進一步表示，中國支持《不擴散核武條約》締約國在相互尊重、平等協商基礎上加強對話溝通，全面平衡推動核裁軍、核不擴散、和平利用核能三大支柱，共同推動本次籌備會及本輪審議進程取得實質進展。

孫曉波表示，《不擴散核武條約》是國際核裁軍與核武不擴散體系的基石，中方始終高度重視維護《條約》的權威性、有效性、普遍性。在當前複雜的地緣政治背景下，國際安全情勢正發生深刻變化，軍事同盟、陣營對抗等冷戰思維回潮，核武軍備競賽、核衝突風險上升，《條約》面臨冷戰以來最嚴峻挑戰。

孫曉波表示，個別國家及其盟友長期奉行霸權主義和冷戰思維，在處理核裁軍與核不擴散問題方面奉行雙重標準，嚴重損害《條約》權威。中方對此表示堅決反對。

孫曉波說，中方敦促相關國家切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步削減核武庫，摒棄「核共享」「延伸威懾」等錯誤做法，撤回在境外部署的核武器，立即停止在亞太地區部署陸基中導，停止推動美英澳核潛艦合作，放棄發展部署全球反導系統。

《不擴散核武條約》是國際核裁軍與核武不擴散體系的基石。條約於1970年生效，現有191個締約國。條約規定每5年舉行一次審議大會，制訂推動核裁軍和核不擴散的措施。 2026年將舉行第十一次審議大會。