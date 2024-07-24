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中俄能源會議就合作規劃達廣泛共識 未簽西伯利亞力量2號合約

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院副總理丁薛祥。（新華社）
大陸國務院副總理丁薛祥。（新華社）

據大陸外交部網站，當地時間2024年7月23日，中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥在莫斯科同俄羅斯副總理諾瓦克舉行會談，共同主持中俄能源合作委員會第二十一次會議。雙方共同整理了兩國石油、天然氣、煤炭、核能、再生能源等領域合作進展情況，就下一步合作規劃深入交換意見，達成廣泛共識。他並在出席「第六屆中俄能源商務論壇」開幕式時強調，中俄應打造更緊密的能源合作關係。

第二十一次能源合作委員會會後，丁薛祥和諾瓦克共同簽下了會議紀要。不過，雙方並未簽署西伯利亞力量2號天然氣管道合約。這一管道涉及蒙古國，中俄雙方先前又似仍在價格上無法達成共識，顯然這次中俄高層的會議並未達成新的進展。

丁薛祥表示，中俄能源合作已形成全方位、寬領域、深層、高水準的合作格局。中俄能源合作委員會第二十次會議以來，兩國能源合作維持良好發展態勢，取得一系列新成果。中方願同俄方一道，認真落實兩國元首的重要共識，高水準建設能源夥伴關係，更好造福兩國和兩國人民。

丁薛祥就推動中俄能源合作高品質發展提出四點建議。一是深化上中下游一體化合作，夯實能源合作永續發展的基礎。二是優化能源合作政策環境，為能源重大專案建置與營運創造良好條件。第三是積極拓展能源合作新空間，加強再生能源及能源技術創新等領域合作，推動能源綠化低碳轉型。四是加強全球能源治理策略協作，為世界能源市場長期健康穩定永續發展做出更大貢獻。

諾瓦克表示，俄中能源合作近年持續推進，取得顯著成效，充分體現了兩國相互尊重、平等、高度互信。俄方願同中方共同努力，充分發揮俄中能源合作委員會平台和協調作用，落實兩國元首重要共識，在更深層次、更廣領域擴大能源合作，助力俄中新時代全面戰略協作夥伴關係發展。

丁薛祥同日也出席第六屆中俄能源商務論壇開幕式，並宣讀大陸國家主席習近平賀信並致詞。據俄羅斯衛星通訊社，丁薛祥表示，中俄兩國需共同推進大型能源項目落地，深化再生能源等前景領域合作。而據中新社，丁薛祥表示，中俄雙方要進一步落實兩國元首重要共識，打造更緊密的能源合作關係，更好造福兩國和兩國人民。

丁薛祥在論壇上並就深化中俄能源合作提出三點建議。一是紮實推動能源貿易投資合作，共同推動大型能源專案落地，深化再生能源、氫能和碳市場等前景領域合作，培育更多新的合作成長點。二是務實拓展能源產業鏈互利合作，加強能源上中下游一體化合作，完善跨國能源基礎設施，提升能源領域產學合作水準。第三是加強在多邊平台的協同配合，推動建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系。

丁薛祥表示，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議勝利召開，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署。中國開放的大門只會越開越大，我們將以自身高品質發展為世界提供更多發展機會。歡迎廣大俄羅斯企業積極參與中國現代化建設，在分享中國機會中實現更好發展。

俄羅斯 再生能源 永續

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