胡姓釣客滯陸 可望有好消息

陸船翻覆事件迄今五個多月，今天將告一段落；金門胡姓軍人釣客迷航到大陸遭扣留事件超過四個月，家屬期盼也能盡速圓滿解決。

金門縣長陳福海與立委陳玉珍都表示，會持續奔走，也不排除縣長、立委、議長一起赴陸表達善意，希望胡姓男子能盡早歸來。

陳玉珍與胡姓釣客的母親上月廿三日曾赴陸探望胡男，胡母受訪表示，當時看到兒子胖了快八公斤，氣色還不錯，懸著的一顆心終於放下，她拜託賴清德總統重視此事，希望政府盡快把○二一四事件處理好，大家將心比心，「處理得快、兒子（胡男）就回來得快」。

據了解，胡姓釣客目前在泉州一處接待所內被監管居住，陸方提供充足飲食與生活需求，每一、兩天都能獲准與金門家人通電話，但不能視訊或拍照，因為天氣炎熱且與家人分隔太久，胡男最近出現焦躁不安的焦慮情況，讓家人相當擔心。

金門縣府近月透過管道關心，除派人定時與胡男家屬保持聯繫，縣長陳福海也多次向北京國台辦請託，盼能讓胡男早日回家。

陳玉珍表示，○二一四大陸快艇事件經各方不斷溝通努力，即將在金門簽署協商共識，這是令人振奮的好消息，期盼滯留對岸的胡姓釣客也能出現轉圜；她並語帶玄機地說「好消息指日可待」，連澎湖漁船事件都是往正面方向發展。