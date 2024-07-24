陸船翻覆案 兩岸今簽共識

大陸一艘「三無」漁船今年二月十四日在金門海域規避我海巡隊查緝時翻覆釀成二死，兩岸代表在金門協商十五輪仍未解決爭議，不歡而散；昨天傳出好消息，雙方已就「○二一四金門事件」取得共識，今天將在金門簽署共識，我方將歸還船員遺體及查扣的船隻，同時也將給予家屬撫慰金；據透露，每人撫慰金超過台幣六百萬元。

梁文傑抵金 是否出席引人關注

據了解，大陸泉州台辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航及家屬來燕、于德斌等六人，今天將搭乘上午九時的小三通船班抵金協商；我方協商代表則有陸委會處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表。消息人士透露，陸委會副主委梁文傑昨晚也悄悄抵金，是否出席協商，引人關注。

金門釣客、澎湖漁船 滯留至今

今年二月十四日陸艇翻覆後，陸方宣布在廈金海域開展常態化執法巡查行動，此後兩岸政治角力不斷。三月十八日具有軍職身分的金門胡姓釣客漂流到圍頭灣被大陸救起，迄今尚未送返我方；澎湖籍漁船「大進滿八十八號」涉嫌越界捕魚於七月初遭中共海警船強行登檢後帶回調查，這些問題都因○二一四事件無法解套，卡關至今。

經兩岸人士不斷穿梭、溝通下，兩岸取得突破性共識，兩岸代表今天上午將在金門金湖飯店簽署雙方共識，我方也將歸還罹難漁民遺體及船隻。

國民黨金門縣立委陳玉珍昨預告「晴空再現，祝今天一切順利，魂歸故里、善意累積。」指雙方代表今天將面對面處理○二一四事件，相信事情會圓滿落幕。陸委會隨後發聲明表示，兩岸雙方商定於今日上午在金門金湖飯店，就「○二一四金門事件」善後事宜進一步討論，期待能盡速完成善後等工作。

「兩岸局勢將稍稍和緩」，陳玉珍透露，經雙邊多個單位努力、溝通，連她自己也在兩岸跑來跑去，儘管過程跌宕起伏，但大家不斷努力、彼此釋出善意，好不容易取得共識，相信事情會在今天圓滿落幕。

陳玉珍認為，這件事情解決後，不管是滯留大陸的胡姓釣客，或未來陸客到金門觀光都可以期待，相信在不久的將來，兩岸交流會持續恢復，金門觀光業者已苦撐很久也辛苦太久，希望兩岸逐漸恢復交流，她會持續替兩岸和平努力。

國台辦打破慣例加開記者會

大陸國台辦昨未回應兩岸代表在金門協商事件，但已預告今天上午將舉行記者會。由於國台辦暑期七到八月不舉行例行記者會，這次打破慣例加開記者會引起關注，因此媒體預料可能與漁船事件有關。據指出，多家駐北京的外國媒體已報名今天記者會。

上月廿一日，國台辦曾加開記者會，與「兩高三部」（最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部）舉行聯合專題記者會，期間宣布關於懲治「台獨」頑固分子的意見。