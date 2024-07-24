澎湖漁船被扣 等陸通知放行

澎湖籍漁船大進滿八十八號七月二日在金門外海捕撈小管，被大陸海警船以違反伏季休漁規定、違規拖網作業，登檢後扣押帶往大陸至今廿多天，洪姓船長等五人遲未獲釋，周旋其中的澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全昨天說，上周已把洪姓船長等人的台胞證及護照送去大陸的海警隊，只待大陸中央的通知書就能放行。

「應該會放才對，但還是擔心出現變數。」陳雙全說，上周透過朋友將洪姓船長、台籍丁姓船員的台胞證及三名印尼籍船員護照輾轉送至大陸泉州海警隊，船長和船員應該都已經拿到手，其他資料也已傳過去，現在只差海警隊還沒拿到大陸中央的放行通知書，等拿到通知書，洪姓船長等五人應該就可以回來了，但「擔心又出現變數，再延後」，目前只能等待。

澎湖縣農漁局長陳高樑表示，大進滿八十八號漁船營救一事，持續透過陸委會等官方管道努力，尚未有新進展。

大進滿八十八號漁船隸屬澎湖西嶼竹灣共合造船廠船隊，洪姓船長率台籍丁姓船員和三名印尼籍船員，赴澎湖漁民視為「傳統漁場」的金門外海捕撈小管，七月二日晚間，遇大陸海警船登檢，連人帶船押往大陸圍頭港。事後陸方提出大進滿八十八號違反「伏季休漁」規範才扣押。