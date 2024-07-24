「海上沒畫紅線」 漁民避陸海警船 憂影響生計

大陸漁民涉嫌越界捕魚遭我查緝時翻覆釀成死傷，我澎湖漁民也被控違規捕魚遭陸警扣回大陸，兩岸執法船艦一度在金廈海域對峙，態勢緊繃。不過，金門漁民觀察，近期較少看到大陸海警船在金廈海域巡航，但仍憂心兩岸對立的關係會影響未來捕魚作業；澎湖漁民也憂心政治紛擾會衝擊漁民生計。

○二一四大陸漁船事件引發兩岸風波，之後又有金門胡姓軍人釣客漂流至對岸、澎湖漁民違規捕魚等事件，兩岸海域紛爭一波未平一波又起，令金門及澎湖漁民十分不安。

「怎麼可能不擔心…」一名金門漁民表示，近期雖較沒看到大陸海警船出沒金廈海域，尤其這兩天台灣在漢光演習，但兩岸氛圍微妙，一旦兩岸關係對立，漁民出海作業難免會怕怕的。

金門區漁會理事長陳水義指出，有向會員宣導要大家提高警覺，碰到大陸海警船要回報，目前情況還算平靜，沒有再衍生新衝突，大家希望○二一四大陸漁船事件盡快落幕，這樣也有助於處理胡姓釣客及澎湖漁船事件。

澎湖區漁會幹部七月十六日曾到澎湖海巡隊反映，提到作業時遇大陸海警船會膽戰心驚，希望海巡署負起保護漁民責任。漁民說，澎湖花嶼附近海域是澎湖傳統作業海域，但「海上沒畫紅線」，大陸海警船一出現就讓漁民不得安寧，偶見大陸海警船靠近就只能加速航離。

海巡署金馬澎分署表示，大陸海警船最近一次是在本月十九日三度侵擾金門水域，有四艘接近我國限制水域，當時立即調度四艘巡防艇對應驅離，總計今年累計達三十二次航入我方離島水域。澎湖方面，十九日發現大陸海警船於澎湖花嶼西方四十八點二浬對澎湖籍漁船廣播驅趕，海巡立即派船戒護。