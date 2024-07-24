陸船翻覆事件 案件偵辦卡住？ 檢今對外說明

○二一四陸船翻覆事件迄今一百六十多天，海巡署追逐查緝的執法過程有無過當？對於大陸漁船翻覆釀成兩死是否需要負責？翻船的責任在查緝方或被查緝方？金門地檢署仍持續偵查。據了解，檢方今天會出席兩岸雙方的協商會說明偵辦的過程與進度，並會對外簡短說明。

大陸一艘「三無」漁船今年二月十四日在金門海域翻覆案，因第一時間執法的海巡署沒有說明清楚，引發兩岸關係緊張。陸方希望盡速查明真相，但金門地檢署查了一百六十多天，迄今尚未有結果，地方質疑案件卡住是否有外部壓力干擾或政治因素。

金門地檢署昨天表示，案件仍由檢察官偵辦中，偵辦情形會在今天統一對外說明。

據了解，大陸兩位漁民遺體目前仍冰凍在金門殯儀館，海巡署在館內設靈堂，「做七」等禮俗及法事全做到位；金門海巡隊幹部每天輪流到靈堂前上香，第十二巡防區指揮部主任甘禮維更每周到靈前致意，擺設在靈堂的供品與花也定期更換，展現最大誠意與善意。

遭扣留的「三無漁船」一直被停放在第九海巡隊內，據悉，原本金門地檢署與海巡署都認為漁船是證物，但在陸方堅持下，我方讓步，同意交還陸方，盼事件早日落幕。