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深化兩岸融合 宋濤：將採更有力措施

聯合報／ 特派記者陳宥菘／蘇州報導
大陸國台辦主任宋濤23日在第四屆海峽兩岸青年文化月系列活動致詞時表示，大陸將秉持兩岸一家親的理念，採取更加有力的措施，繼續深化兩岸的融合發展。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦主任宋濤23日在第四屆海峽兩岸青年文化月系列活動致詞時表示，大陸將秉持兩岸一家親的理念，採取更加有力的措施，繼續深化兩岸的融合發展。記者陳宥菘／攝影

大陸國台辦主任宋濤昨在第四屆海峽兩岸青年文化月系列活動致詞時表示，大陸將秉持兩岸一家親理念，採取更加有力措施，繼續深化兩岸融合發展，並為兩岸青年的成功創造更好條件。

第四屆海峽兩岸青年文化月開幕活動昨天在江蘇蘇州舉辦，活動包含台灣青年學習就業創業專場推介會、兩岸青年團體菁英會等。台灣方面包含國民黨新北市青工總會、海峽兩岸青年交流協會、中華海峽經貿交流協會、新北市體育總會等代表與會。

宋濤致詞稱，大陸國家主席習近平高度重視台灣青年，強調要為兩岸青年學習、就業、創業交流提供更多機遇，創造良好條件，大陸將持續為兩岸青年的成長、成功創造更好條件。

他提到剛落幕的三中全會時稱，改革開放將給兩岸青年圓夢提供空間和機遇，他並喊話兩岸青年把握機遇，參與到兩岸交流合作與融合發展，大陸將始終秉持兩岸一家親理念，採取更加有力措施，繼續深化兩岸的融合發展，持續增進兩岸同胞利益福祉。他還鼓勵台灣青年多到大陸走走看看。

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