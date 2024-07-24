新聞眼／拖160多天 期待兩岸撥雲見日

大陸漁船在金門海域翻船致死事件，兩岸談判代表歷經十五次協商談判始終未達協議，一度陷入僵局；拖了一百多天，雙方今天要再見面協商共識。據悉，我方不但將致贈罹難漁民家屬每人超過六百萬元的撫慰金，甚至會技巧性表達歉意，這與當初家屬要求「要真相、要道歉、要追責、要賠償」主要訴求差異不大，拖這一百多天的用意何在？

回顧事件經過，我方理虧在說詞反覆，又未密錄自保，讓人懷疑另有文章，在兩岸緊張情勢急遽升高之際，若我方掌握有力證據，何不立即出示以排除各方疑慮，卻訴諸曠日持久的法律解決，放任傷害、敵意擴大。陸船事件牽動兩岸敏感神經，致使兩岸關係地動天搖。

首當其衝的就是靠海吃飯的漁民，陸船事件發生後，陸方態度強硬說「兩岸根本不存在所謂禁止、限制水域」，海警船在兩岸交界水域動作頻頻，與強者對峙，讓事件拖久鬧大，惡意螺旋持續上升，將對台灣極為不利。

茫茫大海沒有畫線與標誌，船舶追逐要比在陸地上更難控制，除了船速，還有風浪與船舶相互激起的波浪等變因，雙方落入「撞翻」與「自翻」的糾結，偏偏海巡第一時間未能提出影片等有力證據來完整說明，公信力備受質疑，也打擊執法威信。

兩具陸船事件遺體冰在金門殯儀館長達一百六十多天，滯留在對岸的金門胡姓釣客也被「軟禁」四個月，是兩岸政治對峙下的縮影。兩方沒有正常管道，無法互信對話，只能不斷創造碰撞，海域紛爭一波未平一波又起，也就不讓人意外。

海巡署理虧在先、掩蓋在後，兩岸現況本就缺乏互信，海委會、海巡署危機處理顢頇，讓紛爭更難收拾。如今雙方願意各退一步，放下意氣之爭，期待能讓兩岸互動撥雲見日，別再讓百姓承受苦果。