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三中剛過 美企高層代表團訪陸

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸商務部長王文濤（右）昨天在北京會見美中貿委會董事會主席芮思博率領的美企高層代表團。圖／取自大陸商務部網站
大陸商務部長王文濤（右）昨天在北京會見美中貿委會董事會主席芮思博率領的美企高層代表團。圖／取自大陸商務部網站

中共廿屆三中全會後，首個由蘋果、高通、美光、波音、高盛、聯邦快遞等美企高層組成的代表團近日訪問北京，並已與大陸外長王毅、國務院副總理何立峰、商務部長王文濤等高官會面。大陸官員稱，希望美企把握機遇，積極參與大陸進一步全面深化改革和「中國式現代化」進程。

央視旗下「玉淵譚天」發布，會見在北京人民大會堂舉行，美企訪問名單中包括蘋果、高通的負責人，並形容他們都是在大陸擁有龐大業務的「老熟人」，他們此次的行程安排也比較臨時和匆忙。文章稱，在與其中一位美企高層互動時，對方不斷強調「中美關係非常重要」。

綜合大陸外交部、新華社發布，美中貿易全國委員會董事會代表團由董事會主席、聯邦快遞總裁芮思博，及高盛集團總裁溫澤恩、蘋果首席運營官傑夫威廉斯、美光科技總裁桑傑梅赫羅特拉、波音國際集團總裁納爾遜等人組成。

王毅在會見美企代表團時表示，三中全會剛落幕，希望美中貿委會及會員企業結合在陸發展經歷，多向美政府、國會及各界講述真實、立體、全面的中國，多發出客觀、積極、理性的聲音，推動美國內樹立對大陸正確認知。

王毅並稱，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，強調中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理對美事務，同時也有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。

何立峰則表示，希望美中貿委會充分發揮自身影響力，推動美國企業把握機遇，積極參與中國進一步全面深化改革和中國式現代化進程，深化互利合作，實現共贏發展。

大陸商務部發布，商務部長王文濤會見美企代表團時表示，中方將做好外資准入的「減法」和優化營商環境的「加法」，但他也提到，美對陸投資限制措施將嚴重影響美國企業在陸投資經營。王文濤並回應美企具體關切，就經貿領域國家安全邊界、美對陸加徵關稅等問題闡述中方立場。

此外，中國貿促會會長任鴻斌向代表團說明三中全會有關情況，解讀高水準對外開放相關舉措。雙方就服務外企在陸更好發展、共同推動中美工商界合作等進行交流。

王毅 美國

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