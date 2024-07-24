快訊

6縣市緊急宣布！中彰投雲嘉東 更改24日停班停課 全台22縣市詳細列表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸船事件 兩岸溝通不斷 有力人士穿梭

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
陸船翻覆釀二死案，陸方代表李朝暉等人將重返金門與陸委會、海巡署人員進行協商，雙方已有初步共識。本報資料照片
陸船翻覆釀二死案，陸方代表李朝暉等人將重返金門與陸委會、海巡署人員進行協商，雙方已有初步共識。本報資料照片

大陸「三無」漁船在金門海域規避查緝翻覆造成兩死事件迄今一百六十多天，雙方代表今天在金門簽署協商共識、同赴金門縣殯葬所祭拜後，我方發還二具遺體及查扣的漁船，事件將可落幕。據悉，雙方最近一個月透過網路訊息往返溝通，加上有力人士居間奔走，最後達成共識。

消息人士透露，陸委會副主委梁文傑昨晚悄悄抵金，應該是類似監軍角色，到金門「就近指導」，但不會出現在今天的現場，否則雙方代表身分不對等；另據說海委會主委管碧玲原也要在昨天飛抵金門，但消息提前走漏，臨時改變行程而未赴金。

知情人士指出，我方已確定要將二具遺體及查扣的漁船歸還給陸方，陸方將出動二艘小船，一艘將遺體與棺木接回，另一艘拖船將把查扣的「三無漁船」拖回。昨天雙方代表已到在金門金湖飯店進行流程推演，一整個下午都在開會，陸委會、海基會、海巡署官員齊聚，陸方則委託律師到場。

陸船翻覆事件發生在今年二月十四日，大陸晉江紅十字會高級顧問李朝暉等人陪罹難者家屬到金門，與我海巡署組成的談判團隊協商善後事宜，雙方舉行十五場會議後，海巡署官員於三月四日飛回台灣到立法院備詢，外界原預估五日會飛回金門繼續談，但陸方代表五日中午突然到殯儀館向兩名罹難漁民上香告別後，搭下午二時小三通船班返回大陸。

陸方代表不願繼續談下去，主要是認為海委會及海巡署官員在立法院專題報告及答詢內容多有不實，以「不能接受海巡署扭曲事實，對基本事實都不承認」等理由，離開金門返回大陸。當時晉江紅十字會秘書長曹榮山說，家屬要求很簡單，就是「要真相、要道歉、要追責、要賠償」，但卻感覺海巡署「歪曲事實」，從一開始說「蛇行拒檢、自行翻覆」，到改口甩尾撞船，接著又說多次碰撞，最後把撞船全部否定，感覺有意把這事往政治操控來引導，這是家屬最不想看到的。

雙方談判進入「冷凍期」，賴清德總統上任後，兩岸關係更急凍，不過，兩岸都有意讓這起海上取締事件單純化並盡快落幕，因此託人積極奔走。

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉近日到金門參加金廈泳渡活動，私下語帶玄機地說，期待也相信○二一四事件很快就會落幕，果然昨天傳出好消息。

據了解，雙方為了今天的協商，最近一個月已透過網路訊息往返溝通，加上有力人士居間奔走而逐步達成共識，走到協商簽約這一步。

地方認為，金門縣政府居間出不少力，近月甚至積極透過各項管道向陸方表達關心，金門府會代表本月初更專程到大陸泉州晉江市慰問二名罹難者家屬傳遞善意。

海巡署 遺體 金門

延伸閱讀

凱米颱風暴風圈接近 金門災害應變中心明三級開設

漢光演習金門240公釐重砲射擊 操作超大口徑火砲成唯一

台灣多縣市可能放假 外島中金門率先宣布正常上班上課

0214大陸快艇事件將簽署共識 陳玉珍盼軍人釣客也能盡速有結果

相關新聞

陸船翻覆案 兩岸今簽共識

大陸一艘「三無」漁船今年二月十四日在金門海域規避我海巡隊查緝時翻覆釀成二死，兩岸代表在金門協商十五輪仍未解決爭議，不歡而...

陸撮合 哈瑪斯、法塔簽團結宣言

中國大陸繼促成伊朗和沙烏地阿拉伯恢復外交關係後，巴勒斯坦各派別內部和解對話昨天在北京落幕，包括民族解放運動「法塔」（Fa...

新聞眼／北京外交出擊 意在專注「安內」

中共廿屆三中全會後，大陸外交活動頻繁而活躍，烏克蘭外長訪問北京，巴勒斯坦各派別在北京會晤並簽署北京宣言，中菲就仁愛礁運補...

王毅會日自民黨高層 關切對台立場

近期中日高層互動頻繁，綜合日媒和中方發布，大陸外交部長王毅昨與來訪的日本自民黨總務會長森山裕會談，對日本在台灣問題的應對...

三中剛過 美企高層代表團訪陸

中共廿屆三中全會後，首個由蘋果、高通、美光、波音、高盛、聯邦快遞等美企高層組成的代表團近日訪問北京，並已與大陸外長王毅、...

深化兩岸融合 宋濤：將採更有力措施

大陸國台辦主任宋濤昨在第四屆海峽兩岸青年文化月系列活動致詞時表示，大陸將秉持兩岸一家親理念，採取更加有力措施，繼續深化兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。