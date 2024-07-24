陸船事件 兩岸溝通不斷 有力人士穿梭

大陸「三無」漁船在金門海域規避查緝翻覆造成兩死事件迄今一百六十多天，雙方代表今天在金門簽署協商共識、同赴金門縣殯葬所祭拜後，我方發還二具遺體及查扣的漁船，事件將可落幕。據悉，雙方最近一個月透過網路訊息往返溝通，加上有力人士居間奔走，最後達成共識。

消息人士透露，陸委會副主委梁文傑昨晚悄悄抵金，應該是類似監軍角色，到金門「就近指導」，但不會出現在今天的現場，否則雙方代表身分不對等；另據說海委會主委管碧玲原也要在昨天飛抵金門，但消息提前走漏，臨時改變行程而未赴金。

知情人士指出，我方已確定要將二具遺體及查扣的漁船歸還給陸方，陸方將出動二艘小船，一艘將遺體與棺木接回，另一艘拖船將把查扣的「三無漁船」拖回。昨天雙方代表已到在金門金湖飯店進行流程推演，一整個下午都在開會，陸委會、海基會、海巡署官員齊聚，陸方則委託律師到場。

陸船翻覆事件發生在今年二月十四日，大陸晉江紅十字會高級顧問李朝暉等人陪罹難者家屬到金門，與我海巡署組成的談判團隊協商善後事宜，雙方舉行十五場會議後，海巡署官員於三月四日飛回台灣到立法院備詢，外界原預估五日會飛回金門繼續談，但陸方代表五日中午突然到殯儀館向兩名罹難漁民上香告別後，搭下午二時小三通船班返回大陸。

陸方代表不願繼續談下去，主要是認為海委會及海巡署官員在立法院專題報告及答詢內容多有不實，以「不能接受海巡署扭曲事實，對基本事實都不承認」等理由，離開金門返回大陸。當時晉江紅十字會秘書長曹榮山說，家屬要求很簡單，就是「要真相、要道歉、要追責、要賠償」，但卻感覺海巡署「歪曲事實」，從一開始說「蛇行拒檢、自行翻覆」，到改口甩尾撞船，接著又說多次碰撞，最後把撞船全部否定，感覺有意把這事往政治操控來引導，這是家屬最不想看到的。

雙方談判進入「冷凍期」，賴清德總統上任後，兩岸關係更急凍，不過，兩岸都有意讓這起海上取締事件單純化並盡快落幕，因此託人積極奔走。

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉近日到金門參加金廈泳渡活動，私下語帶玄機地說，期待也相信○二一四事件很快就會落幕，果然昨天傳出好消息。

據了解，雙方為了今天的協商，最近一個月已透過網路訊息往返溝通，加上有力人士居間奔走而逐步達成共識，走到協商簽約這一步。

地方認為，金門縣政府居間出不少力，近月甚至積極透過各項管道向陸方表達關心，金門府會代表本月初更專程到大陸泉州晉江市慰問二名罹難者家屬傳遞善意。