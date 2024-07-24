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新聞眼／北京外交出擊 意在專注「安內」

聯合報／ 本報記者賴錦宏

中共廿屆三中全會後，大陸外交活動頻繁而活躍，烏克蘭外長訪問北京，巴勒斯坦各派別在北京會晤並簽署北京宣言，中菲就仁愛礁運補達成臨時協議，美企高層代表團訪問大陸等等，凸顯大陸在烏俄、以巴、南海和中美之間具重要影響力，「中國式外交」不再是韜光養晦，而是轉向「有所作為」。

烏克蘭外長庫列巴昨到訪北京，這是俄羅斯入侵烏以來，烏外長第一次訪中，凸顯烏對中國的重視，尤其是考慮到戰場局勢時刻在變動，及美國大選可能出現重大變數。目前川普選情看漲，他不只一次說過廿四小時就能讓俄烏衝突結束，鑒於川普與普亭關係密切，從基輔角度，若能借力北京成為俄烏止戰的重要力量，應符合烏利益。

就中東局勢，巴勒斯坦哈瑪斯與法塔及其他派別在北京會晤，意識形態完全不同的派別能夠坐下來對話，甚至簽署結束分裂宣言，共同致力民族團結，同意成立臨時民族和解政府來管理戰後加薩地區。

北京近年來積極在長期由美國主導的中東地區展現外交影響力，繼去年促成伊朗和沙烏地阿拉伯恢復外交關係後，今年加大力度推動巴勒斯坦內部和解，試圖在中東扮演和平調解者角色。

與此同時，大陸和菲律賓就火藥味濃厚的仁愛礁軍艦運補問題達成臨時協議。中方同意菲方在拖走「馬德雷山號」之前，可進行生活物資補給，雖然雙方在「事先通報」上仍有分歧，但已一定程度為高燒的南海海域降了溫，也是不爭的事實。當然北京此舉也有防止美國藉南海事端，升級美菲聯防、進一步「插手」南海的考量。

從當前全球主要大國處境看，美國正陷入總統大選前的社會分裂危機中，同時還要應對以巴和俄烏戰爭；俄羅斯仍在俄烏戰爭與美國和北約高度對抗，經濟貿易愈來愈依賴北京。中國大陸則面臨經濟復甦疲弱、美中和歐中貿易戰升高的發展制約因素中，若能透過外交出擊，緩和涉外爭端，降低外部因素成本，將有利於北京專注於經濟內政，這可能才是北京當務之急。

北京 南海 美國大選

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