陸商務部長王文濤見美企 稱做好外資准入「減法」

中共三中全會後，美中貿易全國委員會董事會率蘋果、高通、美光、波音、高盛等美企高管組成的代表團訪問北京，據大陸商務部發布，大陸商務部長王文濤23日會見了美企代表團，表示中方將做好外資准入的「減法」和優化營商環境的「加法」，但也強調，美對華投資限制措施將嚴重影響美國企業在華投資經營。

據大陸商務部，王文濤23日會見了美中貿委會董事會主席芮思博率領的代表團，雙方就中美經貿關係、美國企業在華發展等議題交換了意見。

王文濤說，中方將堅持對外開放基本國策，以開放促進改革，建設更高水平開放型經濟新體制，做好外資准入的「減法」和優化營商環境的「加法」。

他喊話，歡迎包括美國企業在內的各國企業持續深耕中國市場，共享發展機會。

王文濤接著提到，中美元首在舊金山舉行歷史性會晤，為兩國經貿關係發展指明方向。中美兩國商務部透過多層級溝通交流機制，持續密切溝通。

因此，王文濤說，中方願與美方共同努力，落實兩國元首會晤通話共識，為兩國企業務實合作營造良好環境。

據中方發布，會上，王文濤逐一回應了美國企業的具體關切，就經貿領域國家安全邊界、美對華加徵關稅等問題闡述了中方立場，並強調美對華投資限制措施將嚴重影響美國企業在華投資經營。

在此之前，美中貿委會董事會代表團已於22日分別與大陸外長王毅、國務院副總理何立峰等人見面，這是三中全會後，首個訪問中國大陸的大型外資企業代表團。