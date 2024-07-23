兩岸將協商0214陸船翻覆案 陳玉珍：我方表達人道關懷

兩岸24日將在金門就0214陸船翻覆二死事件進行善後討論，國民黨金門縣立委陳玉珍今日接受本報採訪時表示，台灣和大陸原都有各自的堅持，最後雙邊都有讓步；陸委會副主委梁文傑也會赴金門。至於我方是否給予補償金或致歉，陳玉珍說，我方將向對方表達「人道主義的關懷」。

陳玉珍今天午間在臉書透露金門0214事件有所進展，並透露自己人在上海，晴空萬里。今日晚間，陳玉珍現身江蘇蘇州，參與「2024第四屆海峽兩岸青年文化月」開幕式活動。值得注意的是，大陸國台辦主任宋濤亦出席同場活動，陳玉珍在活動後向本報表示，她是當面來向宋濤致謝，讓兩岸能順利地解決0214事件。

針對0214漁船事件，陳玉珍說，兩邊原先都有各自的堅持，最後也有退讓，「因為民意需要考量，現在是一個圓滿的結果，令人感到欣慰」。

陸委會原本強調要待檢調檢查報告出爐後，方能確認後續是否由我方道歉、賠償，但檢調仍持續偵辦未果，金門事件的處理善後也陷入停滯。對此，陳玉珍表示，檢調調查仍歸檢調調查，會持續進行，雙邊所謂「讓步」是在比如說補償，和如何表達人道主義的關懷。

陳玉珍說，「事實上站在人道主義的立場來看，少想一點政治，多想一點人道主義的關懷，這樣很多事情就會迎刃未解。」

陳玉珍透露，陸委會副主委梁文傑也會赴金門。事件中間的穿梭有很多民間的力量一起在幫忙，「我想民間也好、官方也好，大家的目標就是把這件事告一個段落」。後續更期待的是在胡姓軍人釣客、被扣押的台灣漁船等事件上，「什麼時候我們會把他帶回來，現在都正在聯絡與協調當中」，還有陸客到金門觀光旅遊也「非常正面樂觀」。