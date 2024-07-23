深化兩岸融合發展 國台辦主任宋濤：將採取更有力措施

大陸國台辦主任宋濤23日在第四屆海峽兩岸青年文化月系列活動致詞時表示，大陸將秉持兩岸一家親的理念，採取更加有力的措施，繼續深化兩岸的融合發展，並為兩岸青年的成功創造更好的條件。

第四屆海峽兩岸青年文化月開幕活動23日在江蘇蘇州舉辦，活動內容包含台灣青年學習就業創業專場推介會、兩岸青年團體菁英會等。

在推介會上，江蘇省13個設區市在現場擺攤，向台青介紹學習、就業、創業等相關優惠政策。青年團體菁英會則有兩岸近70名人員在現場交流，台灣方面近40人參與，包含國民黨新北市青工總會、海峽兩岸青年交流協會、中華海峽經貿交流協會、新北市體育總會等。

宋濤23日下午首先前往推介會現場，聽取攤位介紹並與現場台青互動，許多台青拿起手機想一起自拍，宋濤皆親切回應。宋濤在展區逛了約40分鐘後，隨後前往青年團體菁英會現場並致詞。

宋濤在致詞時說，國家的希望、民族的未來在青年，中共總書記習近平高度重視台灣青年，強調要為兩岸青年的學習、就業、創業交流提供更多機遇，創造良好條件，「我們將持續為兩岸青年的成長成才成功創造更好的條件」。

宋濤還提到上周在北京召開的中共二十屆三中全會，稱改革開放也將給兩岸的青年追夢築夢圓夢提供空間和機遇，他並喊話兩岸青年把握機遇，參與到兩岸的交流合作與融合發展，「我們將始終秉持兩岸一家親的理念，採取更加有力的措施繼續深化兩岸的融合發展，持續地增進兩岸同胞的利益福祉。」

宋濤還稱，兩岸青年要有抱負，奮力實現中華民族偉大復興，「實現民族偉大復興需要青年，更成就青年」。他並鼓勵台灣青年多到「祖國大陸」走走看看。

就兩岸情勢，宋濤指出，一個堅強統一的國家始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所繫，當前台獨分裂勢力大肆鼓吹分裂的謬論，妄圖以外謀獨、以武謀獨，必將給台灣同胞帶來深重的災禍。