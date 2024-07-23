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港澳生台東之旅認識台灣 陸委會鼓勵學員在台發展

中央社／ 台北23日電
陸委會、策進會舉行「2024港澳青年台東知性之旅」，於今天圓滿落幕。記者謝守真／攝影
陸委會、策進會舉行「2024港澳青年台東知性之旅」，於今天圓滿落幕。記者謝守真／攝影

陸委會、策進會舉行「2024港澳青年台東知性之旅」，於今天圓滿落幕。陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水表示，勞動部正規劃取消僑外生評點制數額上限，也與各部會研議新增僑外生個人式工作許可，歡迎港澳生來台發展。

大陸委員會及財團法人台港經濟文化合作策進會（簡稱策進會）共同舉辦「2024港澳青年台東知性之旅」，帶領台港澳學生到台東，深入了解山、海、南島文化及部落特色。據陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水表示，此次活動選在台東舉辦，也是配合振興花東經濟的政策。

盧長水表示，台灣與香港的社會文化與環境有所不同，香港是注重國際貿易及金融服務的自由港口，台灣是半導體及科技產業的重鎮。台灣與香港、澳門之間，有許多可以相互學習的地方。

盧長水進一步提到，輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳已宣布要在台灣成立設計中心，蘋果也表示將來台設立資料中心，預期會提升高階人力的需求。目前勞動部正規劃取消僑外生評點制數額上限，也與各部會研議新增僑外生個人式工作許可，無論是在台的港澳學生，或在港澳的同學，都歡迎來台發展，創造美好人生。

台東縣國民黨立法委員黃建賓表示，台東沒有PM2.5，可以大口呼吸，晚上沒有光害，可以看到滿天的星星，再加上地景的月光海音樂會、原住民部落的豐年祭等活動，都是在香港或澳門看不到的景緻，值得大家再來旅遊。

陸委會自2012年起舉辦港澳青年知性之旅活動，迄今已超過10年，曾走訪澎湖、台南、高雄等地，透過深度參訪、體驗及小組團隊合作，搭建台灣與港澳青年互動的平台。

勞動部 台東 澳門 陸委會 香港

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