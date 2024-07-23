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拜登退選不久...烏克蘭外長急訪中 陸學者：烏尋求保險緩解憂慮

中央社／ 台北23日電
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。圖／路透社
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。圖／路透社

烏克蘭外交部長庫列巴今日起訪中。中國學者分析此次訪中行程安排臨時，顯示烏克蘭選擇愈來愈少，須提前尋找「保險桿」，來緩解之後美國可能提出以領土換和平所引起的憂慮。

中國外交部發言人毛寧22日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，庫列巴（Dmytro Kuleba）將於7月23日至26日訪中。

鳳凰網引述復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永的分析。他表示，烏克蘭過去強調只有烏克蘭才能定義和平，並表示烏克蘭總統澤倫斯基的和平模式才是和談基礎，但烏克蘭卻臨時派官員訪中，顯見態度轉變之快。

他指出，美國總統拜登（Joe Biden）宣布退選後不久，庫列巴就確定於23日至26日訪中。以往他國高層訪中，訪問時間會比官方宣布的時間晚幾天，但這次庫列巴訪中時間，僅與官方公布的時間相隔1天，可見訪中行程的決定做得非常匆忙。

鄭繼永分析，烏克蘭外長著急訪中有兩個主要原因。首先，烏克蘭擔心一旦川普（Donald Trump）上台後，美國將不會繼續援助烏克蘭武器，這也意味著澤倫斯基可能會失去更多關鍵據點，甚至輸掉戰爭。

鄭繼永進一步解釋，考量到談判問題，雖然川普沒有明確說明如何在短時間內結束衝突，但很大機率是想讓烏克蘭用領土來換取和平，「而在這個時候，唯一能幫到烏克蘭的恐怕就只有中國了。因為中國始終強調各國主權、領土完整應該得到尊重。」

鄭繼永指出，中國同時也擔心烏克蘭領土問題會為其他地區的領土爭端樹立先例，像是在台海議題上，因此烏克蘭相當於有了一個保險桿，緩解對領土問題的擔憂。

鄭繼永表示，俄軍未來是否會加大攻勢，還是等白宮易主再來進行談判，都還是未知數，但唯一確定的是，烏克蘭的選擇，已經越來越少了。

川普 拜登 澤倫斯基 烏克蘭 王毅 美國

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