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前中國宗教局長崔茂虎收賄 一審判有期徒刑11年

中央社／ 台北23日電

中國遼寧省瀋陽市中級人民法院今天一審公開宣判，對前中共中央統戰部副部長、前國家宗教事務局長崔茂虎以收賄罪判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣150萬元（約新台幣676萬元）。

央視新聞報導，今天遼寧省瀋陽市中級人民法院一審公開宣判崔茂虎收賄案，崔茂虎以收賄罪判處有期徒11年，並處罰金人民幣150萬元；對查封、扣押崔茂虎犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

報導指出，經審理查明，2007年至2023年，崔茂虎利用擔任雲南省委組織部副部長、麗江市委書記、雲南省副省長等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利，為他人在工程承攬、款項撥付、幹部任用等方面謀取利益，非法收受有關人員給予的財物共人民幣1043萬元（約新台幣4704萬元）。

瀋陽市中級人民法院認為，崔茂虎的行為構成收賄罪，收賄數額特別巨大，應依法懲處。因崔茂虎到案後如實供述自身罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分收賄犯罪事實，認罪悔罪，收賄贓款贓物已部分追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

崔茂虎去年已被「雙開」，當時中共中央紀委國家監委表示，崔茂虎被「雙開」是因奢靡享樂、大搞權色金錢交易，以及收賄犯罪等原因所致。

中共 央視 收賄 民法

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