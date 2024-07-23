不滿日國會議員訪台...王毅會日本自民黨幹部 對台灣問題表達憂慮

日媒報導，中國外交部長王毅今天跟來訪的日本自民黨總務會長森山裕會談，對日本在台灣問題的應對表達憂慮，也對很多日本國會議員訪台表達不滿。

日本TBS電視台報導，正在中國訪問的森山裕，今天跟王毅會談約40分鐘。

與會者會後轉述，王毅在會談上提到日本將福島第一核電廠內「核處理水」排放入海時說，「為及早解決希望妥善處理」，另外談到台灣問題時則以「也有國會議員的動作，希望能妥善處理」傳達憂慮之意。

報導指出，王毅所言可能跟日本今年5月有史上最多的31名國會議員，出席總統賴清德就職典禮等日台間交流頻繁有關。

另一方面，王毅說，中國堅持對外開放，一直都有兩國合作的機會，表達出日中應該在可以合作的領域深化合作的想法。

森山對此強調，如何落實日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平在2023年11月領袖會談確認的「戰略性互惠關係」非常重要，另外也希望中方解除對日本產牛肉的進口禁令。

森山也遞交日中友好議員聯盟會長二階俊博書信，王毅對此表示「希望二階會長能訪中」。

森山會後受訪談到王毅提及台灣時說，「盡可能有更多的朝野議員訪問中國，面對面交換意見非常重要」，強調跟中國方面進行意見溝通的重要性。

時事通信社報導，王毅在會談上表明對日本有很多國會議員訪台現狀的不滿。日本逾30名國會議員出席5月舉行的賴總統就職典禮。森山表示，王毅指出訪問中國的日本議員遠少於此。

森山受訪時說，更多的日本朝野國會議員也訪問中國，當面交換意見非常重要。