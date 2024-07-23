加強團結 陸外交部：北京宣言為巴勒斯坦人民帶來寶貴希望

對於巴勒斯坦各派內部在北京共同簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦民族團結的《北京宣言》，外界認為北京斡旋促成巴勒斯坦內部和解，有望緩解當前以巴局勢。大陸外交部發言人毛寧在23日記者會上表示，這是巴勒斯坦14個派別首次齊聚北京舉行和解對話，「為飽受苦難的巴勒斯坦人民帶來了寶貴希望。」

毛寧表示，《北京宣言》高度讚賞中方為支持巴勒斯坦人民權利、結束分裂、統一巴立場所做的真誠努力，強調應在聯合國主持下，召開地區和國際廣泛參與的具有充分授權的國際會議，認為北京對話展現了積極和建設性的精神，同意在巴解組織這一巴人民唯一合法代表的框架下，實現涵蓋所有派別的民族大團結。

毛寧引述王毅致辭說法指出，此次對話最重要的共識就是實現所有14個派別的大和解、大團結；最核心的成果就是明確巴解組織是巴勒斯坦人民唯一合法代表；最突出的「亮點」就是圍繞加薩戰後治理，組建臨時民族和解政府達成一致；最強烈的呼籲就是要根據聯合國有關決議，實現巴勒斯坦真正的獨立建國。

王毅23日表示，面對加薩衝突困境，中方提出「三步走」倡議：第一步推動加薩地帶盡快實現全面持久、可持續停火，確保人道援助和救援順暢准入；第二步秉持「巴人治巴」原則，攜手推進加薩戰後治理；第三步是推動巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，並著手落實「兩國方案」。

毛寧表示，「三步走」環環相扣、缺一不可。「中方真誠期待巴勒斯坦各派在內部和解的基礎上，早日實現巴勒斯坦民族團結統一和獨立建國。我們將同有關各方一道繼續為此作出不懈努力。」她說。