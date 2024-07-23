或與布林肯會唔 陸外交部宣布王毅出席東協外長會

大陸外交部發言人毛寧23日宣布，大陸外長王毅將於25日至27日出席在寮國首都萬象舉行的中國—東協（10+1）外長會、東協與中日韓（10+3）外長會、東亞峰會外長會和東協地區論壇外長會並正式訪問寮國。此前，美國國務卿布林肯19日指出，將於下周在寮國會見中國外長王毅。中美高層有望再行接觸對話。

布林肯稱，儘管北京和華盛頓之間存在分歧，但雙方高層仍繼續頻繁舉行會談，包括他和王毅。「這對於澄清兩國意圖、避免意外衝突至關重要。」外界認為布林肯與王毅會晤，議題可能涉及南海與台灣議題。

日韓外長也希望通過該場合與中方溝通，日本輿論稱，日方正在探討在東協外長會議期間舉行中日外長會談事宜。預計議題可能包括福島核汙水排海、恢復「中日經濟高層對話」等；韓國外交部18日表示，韓國外長趙兌烈將訪問寮國，出席東協外長系列會議，可能與中國、美國、日本等國外長舉行雙邊會談。

第57屆東協外長會議及系列會議21日至27日將在寮國首都萬象舉行。來自逾30個國家的外長及政府官員應邀出席，預計外方代表將超過1,000人。

按傳統，東協外長會議會邀請除東協國家外的一系列對話夥伴國外長出席，比如中國、俄羅斯、美國、日本、印度等。前述國家外長可能會在會議期間舉行一系列雙邊互動，引發外界關注。

今年東協輪值主席國寮國表示，本次會議以「互聯互通和更富韌性」為主題，重點關注九個關鍵優先事項，其中四個涉及「增加東協連通性」（包括經濟一體化與互聯互通、建設全面可持續的未來、數字化轉型和文化藝術），五個圍繞「增加東協實力」。外界認為，「合作」、「和平」成為東協各國心聲。