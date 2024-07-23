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金門翻船案！陸委會宣布兩岸明「金門協商」 討論大陸漁船善後
陸委會今天下午發布新聞稿宣布，兩岸雙方商定於7月24日上午在金門金湖飯店，就0214金門事件善後事宜進一步討論。新聞稿稱，「我們期待能儘速完成善後等相關工作」。
據本報稍早獨家報導，陸委會和陸方代表明日將於金門碰面簽署協商共識，我方也將歸還遺體跟漁船。
國民黨金門縣立委陳玉珍今天在臉書表示，晴空再現，祝明天一切順利，魂歸故里、善意累積。雖然台北是颱風的前夕，但是人在上海，晴空萬里。兩岸之間，多少人的努力，衷心企盼，風雨終會過去，未來一片晴空。
針對臉書上的內容，陳玉珍受訪證實，經過雙邊多個單位的努力、溝通，明天雙方代表將在金門處理0214事件，相信這件事情在明天就會圓滿落幕。
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