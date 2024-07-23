傳金廈翻船案有進展 國台辦明也「打破慣例」開記者會

今天傳出對於2月14日金門海域發生的執法意外，兩岸代表明天將在金門簽署協商共識，我方也將歸還大陸船員遺體和船隻。對此，雖大陸國台辦暫未置評，但據日前公告，國台辦也將於明日10時召開「例行新聞發布會」，打破過去暑期休會慣例，是否有相關訊息揭露，或是為了傳達「中共三中全會精神」受到關注。

大陸國台辦17日通知，「我辦例行新聞發布會將於7月24日上午10：00在廣安大樓舉辦」，要求參會者於22日前完成報名。

國台辦一般隔周三舉辦例行記者會，每月召開兩次左右。但按往年慣例，7、8月暑假期間會停開，並在期間組織年度的兩岸聯合採訪活動，但今年至今並未公告暑期休會訊息。

因此，在7月前半月未召開例行記者會的情況下，國台辦這場將於明天登場的記者會受到關注，部分駐點北京的外國媒體也已經報名，尤其，國台辦還曾在上月21日，臨時和「相關部門」舉行聯合專題發布會，宣布了關於懲治「台獨」頑固分子的《意見》。

國台辦並未透露明天這場記者會的有關訊息，也暫未就兩岸代表明天是否在金門簽署協商共識一事做出回應。

據本報稍早報導，兩岸經過多次的溝通努力後，對於2月14日金門海域發生執法意外，造成2名大陸船員死亡事件取得突破性成果，陸委會和陸方代表明日將於金門碰面簽署協商共識，我方也將歸還遺體跟船隻；金門縣立委陳玉珍也在臉書上發文表示，「晴空再現，祝明天一切順利，魂歸故里、善意累積」

陳玉珍後來在受訪時證實此事，希望事情明天圓滿落幕，並指該事件解決後，不管是滯留在大陸的胡姓釣客，還是陸客到金門觀光都可以期待。