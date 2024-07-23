新華社披露 三中《決定》起草時間逾7個月、成員70多人

中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，已於21日下午公布全文。新華社22日晚間發布近萬字關於這份《決定》的「誕生記」，透露三中全文件起草組在去年11月就成立，由中共總書記習近平親自擔任組長，成員有70多人。

新華社這篇長文稱，「這次三中全會研究什麼議題、作出什麼決定、採取什麼舉措、釋放什麼信號，黨的二十大閉幕之後，習近平總書記就進行著深入思考。」

文章表示，2023年11月，中共中央政治局常委會、中共中央政治局先後召開會議，決定二十屆三中全會將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，同時成立全會文件起草組，由習近平親自擔任文件起草組組長。

對於此次三中全會主題為何確定為「進一步全面深化改革、推進中國式現代化」？習近平說：「就是要向國內國際釋放我們堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈信號。」

新華社指出，三中全會這份《決定》在形成過程中，除了在中共黨內一定範圍徵求意見，習近平還前往各地調究，「摸清家底、找準問題」。

去年12月，中共中央召開全會重點課題調研部署會議，安排55家中央有關部門和單位就38個重點課題進行調研，此後形成78份調研報告；同時，組成16個調研組，赴各地和中央有關部門、單位調研。

2023年12月下旬起，並就全會議題上門聽取黨和國家有關領導同志以及省部級主要領導同志的意見，一對一單獨訪談，並形成一人一稿的訪談記錄。

新華社表示，2024年5月7日，《決定》徵求意見稿下發，廣泛徵求各方面意見。習近平5月20日主持召開黨外人士座談會，聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。

數日後，習近平又在山東濟南主持召開企業和專家座談會，聽取大家就深化電力體制改革、發展風險投資、用科技改造提升傳統產業、優化外資企業營商環境等方面的意見建議。文章透露，出席座談會的企業代表不僅有國有企業、民營企業代表，還有外資企業代表。

15日上午三中全會登場，習近平就《決定（討論稿）》向全會作說明；經討論，與會者共提出修改意見205條；17日晚，習近平主持召開中央政治局常委會會議，決定稿作出25處修改。形成的修改稿於18日上午再次提交全會分組徵求意見，之後又作出2處修改，形成《決定》草案，於18日下午閉幕式通過。

新華社形容，這份《決定》，是中共十八屆三中全會以來，全面深化改革的「實踐續篇」，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇；「是舉旗定向的宣言書，也是攻堅克難的路線圖」。