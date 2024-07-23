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結束分裂 巴勒斯坦各派在京簽北京宣言

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
央視報導，巴勒斯坦各派別內部和解對話21日至23日在北京舉行。巴勒斯坦各派別內部和解對話閉幕式23日上午舉行。巴勒斯坦各派代表簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。（圖／取自微博＠CGTN記者團）
央視報導，巴勒斯坦各派別內部和解對話21日至23日在北京舉行。巴勒斯坦各派別內部和解對話閉幕式23日上午舉行。巴勒斯坦各派代表簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。（圖／取自微博＠CGTN記者團）

央視報導，巴勒斯坦各派別內部和解對話21日至23日在北京舉行。巴勒斯坦各派別內部和解對話閉幕式23日上午舉行。巴勒斯坦各派代表簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。

報導指出，巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）副主席馬哈茂德．阿魯勒和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局委員穆薩．馬爾祖格在北京釣魚台會場舉行記者會。中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅等出席。共有14個巴勒斯坦政治派別的代表出席會議。

此前，環球時報引述巴勒斯坦聖城大學耶路撒冷研究中心主任阿瓦德博士稱，法塔與哈馬斯在北京會晤「意義重大」，因為和解需要繼續制定切實可行的方案，而中國可能為巴勒斯坦各派提供一個框架，「使各方觀點更加靠近」。

近期，法新社報導巴勒斯坦於20日至21日在北京進行第二輪和解談判，但大陸外交部發言人林劍在記者會上並未正面證實，僅提及願同各方加強溝通協調，為實現巴勒斯坦內部和解這一目標共同努力。

北京 巴勒斯坦

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