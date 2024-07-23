中共三中首提自願延遲退休 學者：很大的進步

中共20屆三中全會提出推進漸進式延遲退休，並首次將「自願、彈性」列為基本原則，專家說這是很大的進步，對勞動力市場轉型和解決結構性失業有多重意義。

上週閉幕的中共20屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」中，當局首次將「自願、彈性」列為延遲法定退休年齡基本原則，其中第46條健全人口發展支持和服務體系提出積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制，按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革。

陸媒第一財經昨天引述北京清華大學醫院管理研究院教授楊燕綏表示，20屆三中的「決定」首次提出「自願」原則，這是一個很大的進步，現行退休政策未給勞動者選擇的餘地，「自願」則尊重了個人的勞動能力和勞動狀況，個人可以結合自身的身體、家庭和工作狀況做出是否延遲退休的選擇，這是公共選擇中非常關鍵的一點。

楊燕綏提到，彈性原則也是第一次正式寫入中共中央報告中，以前常說的「小步慢走、彈性實施、強化激勵」只是一種政策描述，20屆三中的「決定」首次將「彈性」升至原則的層面，而彈性是非常重要的原則，能夠留出許多討論空間，最終形成有共識的方案，「延遲退休方案越有彈性就越有適應性」。

據表示，中國現行退休制度有兩大特點，一是法定退休年齡偏低，退休年齡為女性工人50歲，女性幹部55歲，男性60歲，相較於國際社會，中國是法定退休年齡最低的國家之一；二是實行強制退休制度，也就是勞動者達到法定退休年齡必須強制退休，雇主有權利終止勞動者的工作。

楊燕綏分析，中共20屆三中全會所通過「決定」當中一個突出的新意就是明確提出「法定退休年齡」，因為中國退休年齡都是政策規定，並無相關的法律制度，本屆三中全會後，中國要根據國民平均預期壽命及大數據建立法定退休年齡，同時也要有相應的勞動年齡人口界定這樣的制度安排。

楊燕綏表示，中國在「自願、彈性、法定退休年齡」3個新提法的基礎上穩妥有序推進漸進式延遲退休，以應對人口高齡化勞動力市場需求，這對勞動力市場轉型和解決結構性失業有多重意義。

報導另援引中國社科院世界社保研究中心執行研究員張盈華指出，中共18大就提出「研究制定漸進式延遲法定退休年齡」的決定，但不同群體對「延退」的利益敏感度不同，不同群體高齡勞動力的就業能力和就業意願也不同，因此社會上對延退的聲音各異。

張盈華分析，這次20屆三中全會的「決定」提出依照自願和彈性原則將選擇空間讓渡給個人，個人可根據自身具體情況做出符合個人意願的最優選擇，按照「自願」原則，個人可在數個年齡點做出選擇。

張盈華說，一般來說，政策可能會設置一些延退年齡段，由個人選擇，多延多得養老金，但一經選定不可改變，不會是想延多少就多少。