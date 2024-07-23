貿易摩擦擴大 中國對歐盟進口不鏽鋼續徵43%關稅

中歐貿易摩擦有逐漸擴大的跡象。中國商務部22日宣布對原產歐盟、英國的進口不銹鋼鋼坯等徵收43%反傾銷稅。而歐盟19日才對中國甜味劑赤蘚糖醇徵收最高235.6%的反傾銷稅。

中國商務部2019年7月22日發布「2019年第31號公告」，自2019年7月23日起對原產於歐盟、日本、韓國和印尼的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷徵收反傾銷稅，反傾銷稅率分別為歐盟公司43%，日本公司18.1%至29%，韓國公司23.1%至103.1%，印尼公司20.2%。徵收反傾銷稅和價格承諾的實施期限為5年。

中國商務部22日在官網發布最新公告指出，決定對原產於歐盟、英國、韓國和印尼的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷繼續按照「2019年第31號公告」的徵稅產品範圍和稅率徵收反傾銷稅，23日起實施。

而對日本進口的不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷的反傾銷稅，自7月23日到期終止。

德國之聲20日報導，歐盟19日頒布法令，對從中國進口的甜味劑赤蘚糖醇徵收臨時反傾銷稅，稅率從31.9%到235.6%不等，對中國最大的赤蘚糖醇生產商山東三元生物公司的商品，將徵收156.7%的額外關稅。

反傾銷稅將初步生效6個月。歐盟表示，赤蘚糖醇主要用作食品和飲料的代糖，它被廣泛應用於餐桌甜味劑、飲料、糖果、烘焙食品和運動營養品中。報導指出，這一反傾銷措施顯示出歐盟在保護市場和企業利益方面的堅定立場。